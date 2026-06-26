La liberté en héritage : la Région crée le Prix Cécile Kohler & Jacques Paris

En accueillant Cécile Kohler et Jacques Paris lors de la Séance plénière du 25 juin, Franck Leroy, Président de la Région Grand Est, a annoncé la création du Prix Cécile Kohler & Jacques Paris. Destiné aux lycéennes et lycéens du Grand Est, ce prix a vocation à faire vivre auprès des jeunes les valeurs de liberté, de respect des droits humains, de dialogue entre les peuples et d’engagement citoyen.

Durant plus de trois ans, la Région Grand Est est restée pleinement mobilisée aux côtés de Cécile Kohler, native du Haut-Rhin, de Jacques Paris, et de leurs proches. Leur détention arbitraire en Iran a profondément marqué notre territoire, et suscité une mobilisation exceptionnelle en faveur de leur libération.

Aujourd’hui, leur retour en France ouvre un nouveau chapitre : celui de la transmission.

Former des citoyens

Le Prix Cécile Kohler & Jacques Paris invitera des lycéennes et lycéens du Grand Est à travailler sur les enjeux de la liberté d’expression, de la diplomatie, du dialogue entre les peuples, des droits humains et de l’engagement citoyen. Parce que Cécile Kohler et Jacques Paris sont avant tout des enseignants, ce prix prolongera leur vocation première : transmettre, éclairer et former des citoyens conscients des responsabilités qui leur incombent.

À leur demande, ce prix portera également une dimension universelle, et sera dédié à toutes les prisonnières et tous les prisonniers politiques en Iran, à toutes les victimes civiles de la guerre, ainsi qu’à tous les otages retenus à travers le monde.

Une source d’inspiration

Par cette initiative, la Région Grand Est souhaite inscrire durablement dans la mémoire collective le parcours de Cécile Kohler et Jacques Paris, et faire de leur engagement une source d’inspiration pour les générations futures.

« Le courage de Cécile Kohler et Jacques Paris nous rappelle que la liberté n’est jamais acquise. Leur histoire est devenue celle d’un combat universel pour la dignité humaine et les droits fondamentaux. En créant ce prix, nous faisons le choix de transformer une épreuve en espérance. Nous voulons que les jeunes du Grand Est s’emparent de cet héritage pour comprendre que défendre la liberté, promouvoir le dialogue et s’engager pour les autres sont des responsabilités qui se transmettent de génération en génération » a déclaré Franck Leroy, Président de la Région Grand Est.