11 morts dans un accident d’avion près de Nancy

Un avion de tourisme s’est écrasé en fin de matinée à proximité du supermarché Auchan de Tomblaine, en Meurthe-et-Moselle, près de Nancy. L’accident s’est produit vers 11h00, sur une route jouxtant la zone commerciale, sans toucher d’habitations. L’accident a fait 11 victimes selon le préfet de Meurthe-et-Moselle. Aucun des passagers n’a survécu.

Initiation au saut en parachute

L’avion transportait 11 personnes : un pilote, cinq instructeurs ainsi que cinq élèves. Selon les informations d’ICI Lorraine, l’avion transportait plusieurs personnes pour un baptême de saut en parachute, et le crash s’est produit au moment du décollage. C’est une société spécialisée dans l’initiation au saut en parachute qui avait loué l’avion ce dimanche.

L’avion a décollé dimanche matin de l’aérodrome de Nancy-Essey, selon la préfecture. Au tout début de l’intervention, le risque d’explosion de l’aéronef était élevé, et deux équipes du Smur sont parties sur place avec gyrophare.

Une cinquantaine de pompiers

Le préfet du département, Yves Seguy, a activé le centre opérationnel départemental (COD) afin d’assurer un suivi en temps réel de l’accident. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez était attendu sur place dans l’après-midi, et un point presse a réuni le préfet Yves Séguy, le maire de Tomblaine Hervé Féron, le maire de Nancy Mathieu Klein, le directeur de la police de Meurthe-et-Moselle Frédéric Laissy et le directeur du SDIS 54 Jean-Philippe Gueugneau. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés sur place.

Pour l’instant, la raison du crash reste inconnue.

🚨 URGENT | Un avion civil s’est écrasé dimanche à Tomblaine en Meurthe-et-Moselle. L’appareil transportait un groupe en #Parachutisme, bilan : 11 MORTS. L’appareil s’est abattu sur un terrain en herbe à proximité d’habitations. D’importants moyens de secours sont déployés. (La… pic.twitter.com/FJOcCB1NvW — Pulse 🗞️ (@PULSEactus) June 28, 2026