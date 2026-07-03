Il était une fois l’histoire des Etats-Unis d’Amérique

Le 4 juillet 2026, les États-Unis célèbrent le 250ᵉ anniversaire de la Déclaration d’indépendance (1776-2026), un événement baptisé America250. Il est toutefois utile de rappeler que les États-Unis ne sont pas nés en un seul jour : leur création s’est étalée sur une quinzaine d’années.

Voici les principaux épisodes

1. Les Treize Colonies britanniques (avant 1775)

Au XVIIIᵉ siècle, la côte est de l’Amérique du Nord est occupée par treize colonies britanniques. Après la Guerre de Sept Ans, Londres cherche à augmenter les impôts pour rembourser sa dette.

Les colons contestent cette politique avec le célèbre slogan :

« No taxation without representation »

(« Pas d’impôt sans représentation »)

Ils estiment qu’ils ne doivent pas être taxés par un Parlement où ils n’ont aucun représentant.

2. La Boston Tea Party (1773)

Le 16 décembre 1773, des colons déguisés en Amérindiens jettent à la mer une cargaison de thé britannique dans le port de Boston.

Cet épisode, connu sous le nom de Boston Tea Party, devient le symbole de la résistance à la Couronne.

3. Début de la guerre d’indépendance (1775)

Le 19 avril 1775, les premiers combats éclatent à Batailles de Lexington et Concord.

Le conflit oppose les insurgés américains aux troupes britanniques.

Le commandement des forces américaines est confié à George Washington.

4. La Déclaration d’indépendance (4 juillet 1776)

Le 4 juillet 1776, le Second Congrès continental adopte la Déclaration d’indépendance des États-Unis.

Le texte, rédigé principalement par Thomas Jefferson avec l’aide notamment de Benjamin Franklin et John Adams, affirme que :

les hommes possèdent des droits naturels ;

les gouvernements tiennent leur légitimité du consentement des gouvernés ;

les colonies deviennent des États libres et indépendants.

C’est cet événement que commémore chaque année le 4 juillet.

5. L’alliance avec la France (1778)

La jeune république ne peut vaincre seule la Grande-Bretagne.

Après la victoire américaine à Bataille de Saratoga, la France décide d’intervenir officiellement.

Elle fournit : des armes, des soldats, une flotte, un soutien financier.

Des personnalités comme Gilbert du Motier, marquis de Lafayette jouent un rôle majeur.

6. La victoire de Yorktown (1781)

En 1781, les troupes de Washington, aidées par les Français du Jean-Baptiste Donatien de Vimeur, comte de Rochambeau et de la flotte de François Joseph Paul de Grasse, encerclent l’armée britannique à Siège de Yorktown.

La reddition britannique marque pratiquement la fin de la guerre.

7. Le traité de Paris (1783)

Le Traité de Paris reconnaît officiellement l’indépendance des États-Unis.

Le nouveau pays s’étend alors jusqu’au fleuve Mississippi.

8. La Constitution (1787)

Les anciens Articles de la Confédération se révèlent insuffisants.

En 1787, les délégués réunis à Philadelphie rédigent la Convention constitutionnelle des États-Unis, qui établit :

un gouvernement fédéral ;

la séparation des pouvoirs ;

une présidence ;

un Congrès ;

une Cour suprême.

Cette Constitution est encore en vigueur aujourd’hui, bien qu’amendée à plusieurs reprises.

9. Le premier président (1789)

Le 30 avril 1789, George Washington prête serment comme premier président.

Cet événement marque la mise en place effective des institutions américaines.

Frise chronologique

1763 : hausse des taxes britanniques.

1773 : Boston Tea Party1775 : début de la guerre d’indépendance.

4 juillet 1776 : Déclaration d’indépendance.

1778 : alliance avec la France.

1781 : victoire de Yorktown.

1783 : traité de Paris.

1787 : adoption de la Constitution.

1789 : investiture de George Washington.

Le 250ᵉ anniversaire célébré en 2026 commémore donc la Déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776, considérée comme l’acte de naissance politique des États-Unis, même si la reconnaissance internationale de leur indépendance (1783) et la mise en place de leur système politique (1787-1789) sont intervenues plusieurs années plus tard.

La ruée vers l’or de Trump

Selon la lettre d’information Axios du 3 juillet 2026

1- les démocrates préparent des enquêtes contre Donald Trump.

Le principal sujet de la lettre Axios concerne les projets des démocrates s’ils remportent la majorité à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat de novembre 2026.

Ils envisagent de lancer de nombreuses enquêtes parlementaires sur les activités financières de Donald Trump, de sa famille et de ses proches collaborateurs. Selon eux, Trump aurait utilisé sa présidence pour générer des revenus sans précédent, notamment grâce :

aux cryptomonnaies (en particulier le jeton $TRUMP),

à des accords commerciaux et de licences,

à la vente de produits à son nom (montres, baskets, Bibles, parfums, etc.),

à des règlements judiciaires avec des entreprises de médias et de technologie.

Les démocrates estiment que plusieurs membres de son entourage pourraient être contraints de témoigner sous serment, contrairement au président lui-même qui bénéficie de certaines protections juridiques.

Donald Trump rejette ces accusations, affirmant que ses intérêts financiers sont gérés indépendamment et qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts. La Maison-Blanche soutient également que toutes ses décisions sont prises dans l’intérêt du peuple américain.

2. Le 250e anniversaire des États-Unis divise

À l’approche du 250e anniversaire de l’indépendance américaine, la Maison-Blanche souhaite donner une place importante à la prière, au christianisme et à la référence à Dieu dans les célébrations.

Cette orientation est critiquée par des responsables religieux d’autres confessions, des historiens et des spécialistes de la démocratie, qui estiment que cela ne reflète plus la diversité religieuse actuelle des États-Unis.

3. L’Ukraine frappe de plus en plus loin en Russie

L’article d‘Axios souligne les progrès des capacités militaires ukrainiennes.

Grâce à des drones et des armes à longue portée, l’Ukraine est désormais capable de viser des installations pétrolières, des usines d’armement, des convois militaires et même des bombardiers très loin à l’intérieur du territoire russe. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, cette stratégie vise à affaiblir durablement les capacités militaires de la Russie.

4. Coupe du monde de football : peu d’effet sur l’emploi

Bien que les États-Unis accueillent la Coupe du monde de football et que certaines villes connaissent une forte affluence touristique, les statistiques nationales de l’emploi ne montrent pas encore d’impact positif significatif.

Au contraire, les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration ont perdu environ 61 000 emplois en juin. Les économistes estiment toutefois qu’il est encore trop tôt pour mesurer les retombées économiques globales de l’événement.