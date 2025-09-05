Marche pour Gaza de Vandœuvre à Nancy

RDV à 14 h 30 au Centre Commercial Les Nations à Vandœuvre-lès-Nancy, direction Place Stanislas à Nancy, soit près de 8 km de trajet.

Alors que l’ONU a déclaré le 22 août l’état de famine à Gaza comme en Cisjordanie, le génocide succède aux massacres et à l’occupation des terres. Lorsque l’on ne meurt pas sous les bombes, ce sont les déplacements forcés et la famine utilisés comme arme de destruction massive qui tuent les palestiniens.

Israël poursuit son opération de nettoyage ethnique dans une impunité hypocrite accordée par de nombreux états.

L’Association France Palestine Solidarité de Lorraine Sud en partenariat avec les Blouses Blanches pour Gaza et de nombreuses organisations solidaires appellent à une nouvelle : Marche pour Gaza samedi 6 septembre à 14 h 30.

RDV à 14 h 30 au Centre Commercial Les Nations à Vandœuvre-lès-Nancy, direction Place Stanislas à Nancy, soit près de 8 km de trajet.