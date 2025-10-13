Trump ovationné à Jérusalem après la libération de 20 otages du Hamas

Accueilli en héros à la Knesset, Donald Trump a été salué comme « le plus grand ami qu’Israël ait jamais eu à la Maison Blanche ». Le président américain a prononcé un discours triomphal, peu après la libération de vingt otages israéliens détenus par le Hamas.

« Ce n’est pas seulement la fin d’une guerre, c’est l’avènement d’un nouveau Moyen-Orient », a déclaré M. Trump sous les applaudissements du Parlement israélien. Il a promis que « l’âge d’or d’Israël et du Moyen-Orient est sur le point de débuter », avant de s’envoler pour Charm el-Cheikh, en Égypte, où il doit coprésider un sommet international pour la paix à Gaza aux côtés du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

Un échange d’otages et de prisonniers sans précédent

Le Hamas a libéré dans la matinée vingt otages encore vivants, dont Eitan Mor, Gali et Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Guy Gilboa-Dalal et Alon Ohel. Emmanuel Macron a salué sur X « un pas vers la paix pour Israël, Gaza et la région ».

En contrepartie, Israël a accepté de relâcher près de 2 000 prisonniers palestiniens, dont 250 détenus pour raisons de sécurité. Les premiers bus transportant les libérés sont arrivés à Gaza en fin de matinée, acclamés à Ramallah et dans plusieurs villes de Cisjordanie.

Vers un accord de paix historique ?

Le sommet de Charm el-Cheikh doit aboutir à la signature d’un « document mettant fin à la guerre dans la bande de Gaza », selon les autorités égyptiennes. Plus de vingt chefs d’État, dont Emmanuel Macron, sont attendus sur place pour ce qui pourrait marquer la première étape d’un règlement durable du conflit israélo-palestinien.