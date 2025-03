Mort d’Émile : l’intervention d’un tiers confirmée, l’enquête se poursuit

Un an après la disparition du petit Émile Soleil, au Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) l’enquête prend une nouvelle tournure.

Lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi, le procureur d’Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, a confirmé que les expertises récentes accréditent la thèse d’une intervention extérieure dans la disparition et la mort de l’enfant.

Un traumatisme violent relevé sur le crâne de l’enfant

Le corps d’Émile a été transporté et retrouvé dans des conditions qui renforcent la piste criminelle. L’analyse du crâne du petit garçon a révélé des traces « évocatrices d’un traumatisme facial violent ».

Par ailleurs, les examens des vêtements et des ossements retrouvés ont démontré que ceux-ci avaient été « transportés et déposés peu de temps avant leur découverte ». Un élément crucial qui suggère que le corps n’est pas resté au même endroit durant tout le processus de décomposition.

La piste familiale toujours examinée

Si les quatre gardes à vue de proches du petit garçon ont été levées sans poursuite, la justice ne ferme pas pour autant cette voie d’investigation. « Cette piste n’est pas fermée », a précisé Jean-Luc Blachon. Selon lui, ces gardes à vue ont été nécessaires afin de confronter les personnes les plus concernées avec les conclusions de l’enquête. Toutefois, les charges étaient insuffisantes pour mener à une mise en examen à ce stade.

Des investigations de grande ampleur en cours

L’enquête se poursuit avec une « cellule nationale d’enquête » composée d’une quinzaine d’experts. « Nous traitons actuellement 55 millions de données de communication et 20 téraoctets d’informations restent en cours d’analyse », a expliqué le colonel Christophe Berthelin, commandant de la section de recherche de Marseille.

La saisie récente d’une jardinière à proximité de la chapelle du Haut-Vernet, où a disparu Emile, n’a pas apporté de nouveaux éléments, selon le magistrat. Cependant, chaque piste est minutieusement examinée. « Chaque indice, chaque trace physique, chaque témoignage est analysé », a-t-il ajouté.

Une volonté d’élucider l’affaire

Alors que l’affaire reste marquée par de nombreuses zones d’ombre, les autorités assurent que l’enquête se poursuit avec détermination. « Les juges d’instruction restent déterminés à éclairer les circonstances de la disparition et de la mort d’Émile Soleil », a conclu le procureur.