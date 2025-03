Émile : Les grands parents en garde-à-vue

Coup de théâtre dans l’affaire de la disparition du petit Émile, le 2 juillet 2023 au Haut-Vernet. Quatre personnes ont été placées en garde à vue, ce matin à l’aube, dont ses grands-parents du petit garçon et deux autres membres de la famille pour « homicide volontaire » et « recel de cadavre ».

Un drame qui secoue les Alpes-de-Haute-Provence

Quatre personnes, parmi lesquelles les grands-parents du petit Émile, ont été placées en garde à vue ce mardi 25 mars 2025 pour « homicide volontaire » et « recel de cadavre », a annoncé le procureur de la République d’Aix-en-Provence dans un communiqué à l’AFP. Cette évolution intervient près de neuf mois après la mystérieuse disparition de l’enfant de deux ans et demi.

Le déroulement d’une enquête complexe

La disparition d’Émile remonte au 8 juillet 2023, alors qu’il séjournait chez ses grands-parents maternels dans leur résidence secondaire du hameau du Haut-Vernet. Malgré d’importantes recherches impliquant des battues citoyennes et des « ratissages judiciaires », l’enfant restait introuvable jusqu’à la découverte macabre de la fin mars 2024.

Une promeneuse a retrouvé le crâne et des dents de l’enfant à environ 1,7 kilomètre du hameau. Les juges d’instruction ont immédiatement déployé une équipe d’experts, comprenant des gendarmes spécialisés, des anthropologues et des équipes cynophiles. Des vêtements et un fragment osseux ont également été retrouvés, sans pour autant élucider les causes du décès.

Un contexte familial sous haute surveillance

Parmi les personnes placées en garde à vue figurent les grands-parents et deux de leurs enfants majeurs. Philippe V., 58 ans, le grand-père maternel, kinésithérapeute-ostéopathe, était présent lors de la disparition de l’enfant. Son passé et son style d’éducation qualifié de « rigoriste » font désormais l’objet d’une attention particulière.

Les obsèques d’Émile ont été célébrées le 8 février dernier, laissant une famille et un territoire entiers dans l’attente de la vérité sur ce tragique événement.

Les investigations se poursuivent, avec des opérations criminalistiques menées sur plusieurs sites. Une perquisition est en cours au domicile des grands-parents à La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône).