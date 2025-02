Covid-19 : des enquêtes pénales aux US contre le Dr Fauci

Malgré la grâce présidentielle accordée par Biden, l’ancien conseiller sanitaire Anthony Fauci fait face à une vague de poursuites judiciaires au niveau des États concernant sa gestion de la pandémie de COVID-19 annonce le média belge BAM.

La grâce présidentielle accordée par Joe Biden à Anthony Fauci ne protège l’ancien responsable sanitaire que des poursuites fédérales. Plusieurs États américains ont saisi cette opportunité pour lancer des procédures judiciaires contre celui qui fut le visage de la lutte contre le COVID-19 aux États-Unis.

Une offensive juridique coordonnée en Floride, au Texas et en Louisiane

En Floride, le cabinet Vires Law Group a déposé en octobre 2023 une demande d’enquête pénale auprès de la procureure générale. Représentant 32 familles, les avocats accusent Fauci et cinq autres responsables de meurtre au second degré, maltraitance aggravée, homicide involontaire et racket, en lien avec la gestion de la pandémie.

Au Texas, l’offensive est encore plus large : vingt-deux comtés ont reçu des requêtes similaires. Le cabinet Vires Law Group, associé au Chris Byrd Law Firm et soutenu par la Former Feds Group Freedom Foundation, représente 46 familles qui dénoncent des protocoles hospitaliers létaux et la suppression de traitements vitaux.

En Louisiane, neuf paroisses sont concernées par des demandes d’enquêtes pénales. Les accusations, portées par le même groupe d’avocats, incluent des allégations de meurtre, trafic humain et enlèvement.

L’Idaho se prépare à entrer dans la danse

L’État de l’Idaho semble également prêt à rejoindre ce mouvement. Le 23 janvier, son corps législatif a adopté une résolution rappelant que la grâce fédérale n’affecte en rien leur capacité à poursuivre Fauci selon le droit de l’État – un signal fort envoyé aux citoyens souhaitant engager des poursuites.

Trump retire la protection personnelle de Fauci

Pour ajouter aux difficultés de l’ancien conseiller sanitaire, Donald Trump a récemment mis fin au dispositif de protection dont bénéficiait le Dr Fauci en raison de menaces de mort. Le président américain a justifié cette décision en déclarant que les anciens fonctionnaires disposant de moyens suffisants pouvaient faire appel à des services de sécurité privés.