Prison pour un ancien conseiller de Sarkozy

Reconnu coupable dans le dossier Alp Aluminium, Franck Supplison est condamné à un an de prison ferme. Alain Samson est relaxé.

Ils sont ressortis libres du tribunal, mais n’ont pas eu la même sanction.

Énarque et polytechnicien, Franck Supplisson qui a le CV rassurant, a su se créer un excellent réseau au sein des ministères. C’est ce qui a séduit Alain Samson, un self-made man, qui a fait fortune entre autres dans le transport routier. À la tête d’un groupe en pleine expansion – il vient de racheter TLW un « poids lourd » du secteur au Luxembourg, l’homme d’affaires tombe de haut. Aujourd’hui, il avoue avoir été trahi par celui qu’il avait fini par prendre pour associé.

Franck Supplisson, poursuivi pour escroquerie au jugement, a été condamné à trois ans de prison dont un an ferme. Il purgera les trois mois qui lui restent – le repreneur avait déjà passé neuf mois sous les verrous – sous le régime du bracelet électronique.

« Mon client est sous le choc et a besoin d’un peu de temps pour digérer tout ca » a déclaré son avocat Me Cecile Pesson. Frappé de 15 ans d’interdiction de gerer, administrer ou diriger une entreprise, cet ancien haut fonctionnaire devra en outre rembourser des sommes importantes aux anciens salariés d’Alp Aluminium – environ 200 000 euros – ainsi qu’à son principal créancier.

Alain Samson, qui avait financé la reprise de l’usine de transformation de Cran-Gevrier à hauteur de 10 millions d’euros a été relaxé « faute de preuves ».