Thionville : une plainte pour conflit d’intérêts

L’association anticorruption AC !! a déposé plainte contre X au parquet de Thionville à propos de l’acquisition d’un terrain à une société au sein de laquelle le fils d’un élu a des intérêts.

L’affaire n’est pas nouvelle puisqu’elle remonte au 15 février 2021 lorsque le conseil municipal de Thionville fait voter une délibération concernant l’achat d’un terrain de 5 a 70 ca. Celui-ci est situé dans un ensemble immobilier appartenant à la société SCCV Eclat au lieu-dit « Moulin Nouviaire ». Objectif ? Créer un îlot végétalisé en ville « pour améliorer le cadre de vie. »

Le projet a capoté…

La délibération présentée par Roger Schreiber précise qu’« un permis de construire a été accordé pour l’édification d’un immeuble de 20 logements ». Pourtant, le projet a capoté. D’où la vente du terrain.

Le prix d’acquisition est fixé à 500.000 € « compte tenu de l’avancée du projet développé par la société, des frais engagés concernant notamment le coût d’acquisition du bien bâti, la démolition de l’immeuble avec désamiantage, la maîtrise d’œuvre ». Finalement, le conseil municipal rachète pour 450.000 €

Un élu ne participe pas au vote

Pour Me Vincent Poudampa, l’avocat de l’association anticorruption AC !! l’achat de ce terrain est suspect. Pour lui, la commune a souhaité « dégager financièrement la société SCCV Eclat » après son échec commercial « en se portant acquéreur du terrain, dans la finalité fallacieuse de réaliser des espaces verts ».

Pourquoi cette générosité ? Parce que l’un des associés de la SCCV Eclat n’est autre que le fils de l’adjoint Jean-Charles Louis, chargé des Finances et du Développement économique via la société Crimarea.

Certes, l’adjoint Jean-Charles Louis n’a pas participé ni à l’élaboration de la délibération ni au vote, mais pour AC !! anticorruption, de délit de prise illégale d’intérêts semble constitué.

D’où la plainte déposée au parquet du TJ de Thionville qui décidera, ou non, d’ouvrir une enquête pour prise illégale d’intérêts.

Nous avons tenté de joindre la mairie de Thionville via le directeur de cabinet du maire et lui avons laissé un message. Nous publierons bien volontiers la réponse du maire dès qu’il le souhaitera.