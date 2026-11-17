La France compte 1 200 agences d’État qui engloutissent plus de 80 milliards d’euros annuels pour 470 000 agents. Entre doublons massifs, manque de contrôle parlementaire et missions floues, le système administratif français doit être radicalement réformé.

L’explosion incontrôlée des agences de l’État français

Depuis les années 1960, les agences d’État se sont multipliées sans véritable stratégie globale. Initialement conçues comme des structures autonomes et opérationnelles pour répondre à des besoins spécifiques et temporaires, elles sont devenues permanentes et se sont proliférées sans contrôle. L’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), créée en 1967, ou l’Agence nationale de valorisation de la recherche (Anvar) en sont les premiers exemples, suivis par l’Agence pour les économies d’énergie en 1974 et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine en 2004.

Aujourd’hui, ce qui devait être temporaire s’est cristallisé en un véritable écosystème administratif parallèle. Les agences prennent des formes légales diverses : établissements publics administratifs (EPA), établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), groupements d’intérêt public (GIP), ou même associations. Cette diversité légale rend difficile tout contrôle cohérent et tout pilotage stratégique.

Une charge budgétaire démesurée et mal maîtrisée

Les chiffres révèlent l’ampleur du phénomène. En 2017, les 1 200 agences et organismes divers d’administration centrale pesaient 81,2 milliards d’euros dans les comptes publics. La masse salariale associée présente une tendance exponentielle inquiétante : elle est passée de 25 milliards en 2012 à 30 milliards en 2017, révélant une croissance structurelle non maîtrisée. Ces dépenses échappent largement au scrutin parlementaire puisque le Parlement vote « à l’aveugle » les crédits affectés à ces entités.

Le Parlement britannique a pour sa part montré qu’une réduction drastique était possible. Au Royaume-Uni, le gouvernement a imposé la suppression de plus de 200 agences publiques depuis 2010, réduisant leur nombre à 305 pour un poids de 203 milliards de livres avec 273 126 agents. La comparaison avec la France est révélatrice : nous avons presque quatre fois plus d’agences pour une population similaire.

Les doublons massifs qui paralysent l’action publique

L’une des aberrations majeures du système français réside dans la multiplication des structures qui se chevauchent. L’établissement public du Marais poitevin, créé en 2010, illustre parfaitement ce dysfonctionnement : il doublonne avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les directions départementales des territoires des Deux-Sèvres, de Charente-Maritime et de Vendée, les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

Ces redondances ne sont pas anodines. Elles créent des conflits de compétences, ralentissent les décisions, diluent les responsabilités et génèrent des surcoûts importants. Le problème s’est d’ailleurs aggravé entre 2012 et 2017 : le nombre d’opérateurs de l’État a baissé de 24%, mais le nombre d’organismes divers d’administration centrale a augmenté de 26%, sans que leurs budgets et leurs effectifs soient clairement connus du Parlement.

Les Agences régionales de santé : le cas emblématique d’une réforme mal pensée

Les Agences régionales de santé (ARS), créées en 2009 par la ministre Roselyne Bachelot, symbolisent les défaillances du modèle français des agences. Destinées à organiser la politique de santé dans les régions et à piloter l’offre de soins, elles sont devenues ce que les parlementaires qualifient de « mastodontes technocratiques » éloignés du terrain.

Dès 2014, la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) dressait un bilan mitigé : « une innovation majeure, un déficit de confiance ». Les rapporteurs pointaient des dysfonctionnements dans le pilotage national et une coordination insuffisante, fonctionnant en « tuyaux d’orgues ». En juin 2021, un nouveau rapport parlementaire constatait que les ARS s’éloignaient trop souvent de leurs missions essentielles de santé publique. La crise Covid a encore aggravé ce diagnostic : plutôt que d’accélérer les décisions, les ARS les ont ralentis, paralysant l’action des collectivités territoriales et des professionnels de santé.

L’absence de contrôle parlementaire : une faille démocratique

Selon l’article 24 de la Constitution, la représentation nationale est chargée d’« évaluer les politiques publiques ». Or, les parlementaires ne disposent d’aucune vision exhaustive des agences. Les documents annexés à la loi de Finances ne présentent que partiellement ces entités. Les organismes divers d’administration centrale ne figurent souvent que dans la comptabilité nationale et non dans les documents budgétaires soumis à l’examen du Parlement.

Que cette opacité soit volontaire ou involontaire, peu importe : elle constitue une entrave à la démocratie parlementaire. Les parlementaires qui tentent de proposer des réformes, comme Véronique Louwagie, députée LR de l’Orne, se heurtent à un mur d’inertie administrative. Cette dernière a soumis plusieurs amendements aux projets de loi de finances pour 2023 et de programmation des finances publiques, déplorant que ses propositions ne soient pas entendues et que l’absence de cibles chiffrées rend les objectifs de réforme peu contraignants pour les ministères.

La circulaire de Matignon : une réforme cosmétique insuffisante

En été 2019, le Premier ministre Édouard Philippe a émis une circulaire ordonnant aux ministres de « faire le tri » dans leurs agences, en priorité celles comptant moins de 100 salariés. Cette circulaire avait pour ambition de donner des orientations strictes aux départements ministériels. Cependant, l’impact réel reste marginal : environ 60 agences auraient été concernées, représentant seulement 2 500 agents, soit une économie potentielle quasi négligeable.

Cette circulaire constitue certes un pas en avant, mais elle demeure insuffisante. Sans cibles budgétaires chiffrées et sans obligation de justification devant le Parlement, les ministères continuent de créer ou de maintenir des agences sans véritable rationalité économique. Des organismes consultatifs superflus, les « comités Théodule », représentent à eux seuls 387 structures pour 22 millions d’euros annuels de dépenses.

Vers une réduction drastique : les véritables enjeux d’économies

Les experts de l’IFRAP et les institutions de contrôle (Inspection générale des finances, Conseil d’État, Cour des comptes) s’accordent depuis une décennie sur un diagnostic impitoyable : il faut réduire massivement le nombre d’agences. L’objectif ambitieux mais réaliste serait une baisse d’environ 88 000 équivalents temps plein, ramenant les effectifs des opérateurs de l’État sous la barre des 400 000 agents, pour une économie globale d’environ 3 milliards d’euros.

Cet objectif n’est pas irréaliste : il aligne simplement la France sur la moyenne des autres pays de l’Union européenne. Pour l’atteindre, plusieurs mesures doivent être prises : création d’un vrai numérus clausus des agences avec des cibles budgétaires contraignantes, annexion annuelle à la loi de Finances d’un document consolidant l’ensemble des agences et leurs budgets, évaluation obligatoire des doublons administratifs à tous les échelons (national, régional, local), et enfin, instauration d’un contrôle parlementaire réel avec pouvoir de veto budgétaire.

Une nécessité urgente : réformer avant que le système ne s’effondre

La question n’est plus de savoir s’il faut réformer les agences de l’État, mais comment et à quelle vitesse. Le système actuel est devenu contre-productif : il génère des surcoûts, ralentit les décisions, disperse les responsabilités et échappe à tout contrôle démocratique effectif. Les parlementaires, notamment ceux soucieux d’efficacité budgétaire, demandent depuis plusieurs années une action réelle. Des rapports de haut niveau (IGF 2012, Cour des comptes 2021) convergent sur les mêmes conclusions.

La crise sanitaire a d’ailleurs mis en lumière les défaillances du système : les ARS, censées être réactives, ont paralysé bien des décisions locales. Les réformes cosmétiques ne suffisent plus. Il faut engager une refonte profonde de l’architecture administrative française, en supprimant les agences obsolètes, en fusionnant celles qui font doublon, et en renforçant le contrôle parlementaire. Seule une telle ambition permettra à la France de retrouver une efficacité administrative comparable à celle de ses voisins européens et de libérer les ressources publiques pour les politiques prioritaires.

Liste des principales agences gouvernementales

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