La démocratie polonaise à l’épreuve de ses contradictions

La guerre des juges est-elle le prélude à une crise de régime ? En Pologne, la justice est devenue un enjeu de conquête politique. Chaque majorité cherche à installer ses propres magistrats et à contester ceux qui ont été nommés par ses prédécesseurs. Explications.

La crise politique polonaise vient de franchir un seuil particulièrement inquiétant. Le 30 octobre, le conflit entre le gouvernement pro-européen de Donald Tusk et le président national-conservateur Karol Nawrocki a dégénéré en affrontement ouvert autour du Tribunal constitutionnel. Suspension contestée de magistrats, intervention de la police, retour précipité du chef de l’État, manifestations et accusations de coup de force : derrière cette bataille judiciaire se joue une question fondamentale. Qui détient réellement le pouvoir dans la Pologne d’aujourd’hui ? Et jusqu’où les institutions peuvent-elles résister à leur instrumentalisation politique ?

Une scène inédite au cœur de Varsovie

Il est peu fréquent, dans une démocratie de l’Union européenne, de voir le président de la République revenir précipitamment d’un déplacement à l’étranger pour intervenir dans un conflit opposant des magistrats de la plus haute juridiction constitutionnelle.

C’est pourtant ce qui s’est produit dans la nuit du 30 au 31 octobre.

Karol Nawrocki, qui se rendait au Sénégal, a interrompu son déplacement et regagné Varsovie. Au Tribunal constitutionnel, il a apporté son soutien à Bogdan Święczkowski, le président de cette institution, dont la suspension venait d’être annoncée par une autre magistrate, Anna Korwin-Piotrowska.

La scène a pris une dimension spectaculaire : le président de la République s’est rendu dans les locaux de la juridiction, alors que les deux camps contestaient déjà la légitimité de l’autre. Des échanges particulièrement tendus et des bousculades ont été rapportés.

À l’extérieur, la police maintenait un dispositif de sécurité. Des manifestants réclamaient le rétablissement de Święczkowski dans ses fonctions. Trois personnes ont été interpellées après des incidents, selon les informations de l’Associated Press.

Le lendemain, le président dénonçait publiquement une prise de contrôle par la force d’une institution constitutionnelle. Le gouvernement de Donald Tusk défendait, lui, une opération destinée à rétablir le fonctionnement normal de la justice.

La Pologne venait de franchir un nouveau seuil dans une crise qui couve depuis plus de dix ans.

2015 : le péché originel de la crise polonaise

Pour comprendre ce qui se passe aujourd’hui, il faut remonter à 2015.

Le parti Droit et Justice, PiS, dirigé politiquement par Jarosław Kaczyński, remporte les élections législatives et entreprend une profonde transformation des institutions.

Le Tribunal constitutionnel devient rapidement un enjeu majeur.

Une bataille éclate autour de la nomination de cinq juges. Le précédent pouvoir avait procédé à des nominations dont certaines étaient contestées ; le nouveau Parlement entend revenir sur ces décisions et impose ses propres choix.

Le conflit dépasse rapidement une simple querelle de procédure.

Le PiS modifie les règles de fonctionnement de la justice, intervient dans les mécanismes de nomination et renforce le contrôle politique sur plusieurs institutions judiciaires.

Les opposants dénoncent une atteinte à la séparation des pouvoirs. Les autorités européennes s’inquiètent d’une remise en cause de l’indépendance des magistrats.

La Commission européenne engage alors une confrontation avec Varsovie sur le respect de l’État de droit.

La Cour de justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’Homme interviennent à leur tour dans différents dossiers.

Le résultat est un système judiciaire profondément divisé, dans lequel certaines nominations et certaines décisions sont contestées par des institutions concurrentes.

Le plus inquiétant est que le changement de majorité politique en 2023 n’a pas permis de résoudre le problème. Il a déplacé le centre de gravité de la confrontation.

Donald Tusk : restaurer l’État de droit ou reprendre le contrôle des institutions ?

Chef du gouvernement depuis décembre 2023, ancien président du Conseil européen, Donald Tusk a fait de la restauration de l’État de droit l’un des engagements centraux de son retour au pouvoir.

La victoire de la coalition de Donald Tusk aux élections législatives d’octobre 2023 avait suscité de grands espoirs à Bruxelles.

Après huit années de gouvernement PiS, la Pologne semblait vouloir tourner la page des conflits avec les institutions européennes.

Mais Tusk a rapidement découvert une difficulté majeure : gagner les élections ne suffit pas pour reprendre le contrôle d’un appareil institutionnel profondément remanié par le pouvoir précédent.

Le président de la République, élu au suffrage universel, conserve des prérogatives importantes. Le Parlement peut voter des lois, mais le chef de l’État dispose d’un droit de veto. Pour passer outre, une majorité des trois cinquièmes des députés présents est nécessaire, avec un quorum.

Et surtout, les magistrats nommés sous les gouvernements précédents continuent d’occuper leurs fonctions.

Le gouvernement a donc engagé une politique de réorganisation de la justice, mais ses méthodes sont elles-mêmes contestées.

C’est là que se trouve le paradoxe de Donald Tusk : il prétend restaurer l’indépendance judiciaire, mais doit pour cela affronter des institutions dont la composition et la légitimité sont au cœur du conflit.

Ses adversaires l’accusent d’utiliser les moyens de l’État pour imposer une nouvelle majorité judiciaire.

Ses partisans répondent qu’on ne peut pas restaurer une justice indépendante en laissant intactes les conséquences de réformes jugées contraires aux principes européens.

La question mérite d’être posée sans complaisance : la restauration de l’État de droit peut-elle justifier des procédures dont la légalité est elle-même discutée ?

Karol Nawrocki : le président qui bloque le système

Élu en juin 2025 avec le soutien du PiS, Karol Nawrocki incarne le retour en force du courant national-conservateur. Il entend défendre la souveraineté polonaise et s’oppose aux réformes institutionnelles de Donald Tusk.

L’élection présidentielle de 2025 a changé la donne.

La victoire de Karol Nawrocki a donné au camp conservateur un point d’appui institutionnel majeur face au gouvernement.

Depuis son entrée en fonction, le président conteste plusieurs décisions de la majorité parlementaire, notamment les nominations de nouveaux juges constitutionnels.

En mars 2026, le Parlement a élu six magistrats pour remplacer ceux dont les mandats arrivaient à échéance. Le président n’a accepté le serment que de deux d’entre eux.

Les quatre autres ont prêté serment devant un notaire, au Parlement, le 9 avril. Une procédure que le président et la direction du Tribunal constitutionnel refusent de reconnaître.

Le désaccord porte sur une question essentielle : le président peut-il empêcher un juge régulièrement élu par le Parlement d’exercer ses fonctions en refusant de recevoir son serment ?

La Commission de Venise, organe consultatif du Conseil de l’Europe, a considéré que le rôle présidentiel dans cette procédure devait être essentiellement cérémoniel et qu’un refus ou un retard ne devait pas empêcher un magistrat d’entrer en fonction.

La Cour européenne des droits de l’homme a également pris une mesure provisoire demandant aux autorités polonaises de ne pas entraver l’entrée en fonction des quatre magistrats concernés.

Mais le bras de fer continue.

Pour Nawrocki, accepter ces nominations reviendrait à cautionner une procédure irrégulière. Pour le gouvernement, son refus constitue une obstruction à la volonté du Parlement.

Le président est ainsi devenu le principal verrou institutionnel de la politique de Donald Tusk.

Le 30 octobre : deux autorités revendiquent le contrôle du Tribunal constitutionnel

C’est dans ce contexte qu’intervient le coup de théâtre du 30 octobre.

La magistrate Anna Korwin-Piotrowska, qui se prévaut de son ancienneté au sein de la juridiction, annonce la suspension pour un mois du président du Tribunal, Bogdan Święczkowski, ainsi que de son vice-président, Bartłomiej Sochański.

Elle entend prendre provisoirement la direction de l’institution.

Elle invoque notamment l’exclusion des magistrats élus par le Parlement, l’impossibilité de faire fonctionner normalement la juridiction et les difficultés liées à la préparation de son budget pour 2027.

Les deux responsables visés rejettent cette décision.

Leur argument est simple : Korwin-Piotrowska n’aurait aucune compétence pour suspendre le président du Tribunal dans ces circonstances.

La magistrate et les juges qui la soutiennent invoquent, au contraire, les dispositions légales permettant à un juge de remplacer temporairement le président.

Le gouvernement, par l’intermédiaire du ministre de la Justice et procureur général Waldemar Żurek, demande également la levée de l’immunité des deux responsables.

Ce point est important : il ne s’agit pas d’une décision judiciaire définitive établissant leur culpabilité, mais d’une demande visant à permettre d’éventuelles poursuites.

Les deux camps se retrouvent donc face à face, chacun estimant agir conformément à la Constitution.

Le 31 octobre, Święczkowski annonce à son tour des mesures destinées à empêcher la nouvelle direction de prendre effectivement le contrôle de l’administration du Tribunal.

La juridiction est désormais confrontée à une situation exceptionnelle : deux autorités revendiquent simultanément sa direction.

Et aucune décision judiciaire définitive n’est venue trancher la validité des actes concurrents.

Le PiS et Jarosław Kaczyński : une stratégie de reconquête

L’homme fort du PiS reste l’un des principaux acteurs de la crise. Même sans occuper de fonction gouvernementale, il conserve une influence considérable sur la droite polonaise.

Il serait réducteur de présenter la crise comme un simple affrontement personnel entre Tusk et Nawrocki.

Derrière le président se trouve un mouvement politique structuré, le PiS, qui a gouverné la Pologne de 2015 à 2023.

Pour ce parti, le retour de Donald Tusk au pouvoir représente une menace politique, mais aussi la possibilité de voir remis en cause l’héritage institutionnel de ses huit années de gouvernement.

Le PiS dénonce une opération de revanche politique et judiciaire.

Il accuse le gouvernement d’utiliser la police, les procureurs et les procédures administratives pour écarter les magistrats qui ne lui sont pas favorables.

La stratégie de l’opposition consiste à présenter le conflit comme une atteinte à la souveraineté nationale et à la séparation des pouvoirs.

Mais la crise dépasse désormais le seul PiS.

L’ancien Premier ministre Mateusz Morawiecki, qui a rompu avec une partie de son ancien parti, a annoncé le 31 octobre son intention de rechercher une motion de défiance constructive contre le gouvernement Tusk.

Il propose la constitution d’un gouvernement technique dirigé par Marek Jurek.

Cette initiative a toutefois peu de chances d’aboutir : une majorité absolue de 231 députés est nécessaire à la Diète, et les oppositions ne disposent pas actuellement d’une coalition évidente pour la réunir.

La crise du Tribunal constitutionnel pourrait donc servir de catalyseur à une recomposition de la droite polonaise.

Bruxelles face à un dilemme : soutenir Tusk sans cautionner tous ses moyens

L’Union européenne suit la situation avec une attention particulière.

Ce conflit est d’autant plus sensible que Bruxelles a longtemps été en confrontation avec le gouvernement PiS au sujet de l’indépendance de la justice.

En 2024, la Commission européenne avait débloqué jusqu’à 137 milliards d’euros de fonds européens destinés à la Pologne, après les engagements de Donald Tusk en matière d’État de droit et de réforme judiciaire.

Ce déblocage avait marqué une réconciliation politique entre Varsovie et Bruxelles.

Mais la Commission ne peut pas simplement soutenir toutes les initiatives du gouvernement actuel.

Elle doit aussi veiller au respect des procédures démocratiques, à l’indépendance des magistrats et à la séparation des pouvoirs.

Sur la crise actuelle, sa position est délicate. Elle rappelle notamment que le Parlement polonais dispose de compétences constitutionnelles pour élire les membres du Tribunal.

La Commission s’appuie également sur les conclusions de la Commission de Venise, qui a estimé que le rôle du président dans la réception des serments ne devait pas devenir un moyen de bloquer les nominations.

Il ne s’agit donc pas d’un soutien sans réserve à Donald Tusk, mais d’une défense du fonctionnement constitutionnel des institutions.

L’enjeu est considérable : si chaque nouvelle majorité peut annuler les décisions de la précédente au nom de la restauration démocratique, aucune institution ne bénéficie durablement d’une autorité reconnue.

L’Europe doit éviter deux écueils : laisser se développer une justice soumise aux intérêts politiques ou cautionner une reprise en main judiciaire par le gouvernement.

Une crise qui inquiète aussi les marchés financiers

Les conséquences ne sont pas seulement institutionnelles.

La Pologne est l’une des principales économies d’Europe centrale. Elle est devenue un acteur industriel, commercial et financier majeur au sein de l’Union européenne.

Or, les investisseurs ont besoin de stabilité juridique.

Lorsque deux autorités se disputent la direction d’une juridiction constitutionnelle, lorsque les décisions de justice peuvent être contestées et lorsque la validité de certaines nominations demeure incertaine, le risque politique devient un risque économique.

Le zloty a subi des pressions à la baisse à la fin du mois d’octobre. Le taux de référence de la Banque centrale européenne s’établissait à 4,4038 zlotys pour un euro le 30 octobre, contre 4,2023 à son niveau le plus favorable de l’année, fin janvier.

Il serait excessif d’attribuer cette évolution à la seule crise institutionnelle : les marchés prennent également en compte les perspectives monétaires, les facteurs internationaux et la situation économique.

Mais des analystes financiers ont identifié l’incertitude politique polonaise comme un facteur de fragilisation de la monnaie.

À terme, une crise prolongée pourrait peser sur les investissements, les décisions des entreprises et la confiance des partenaires économiques.

La guerre en Ukraine : une autre raison de s’inquiéter

La situation polonaise intéresse également les responsables de la sécurité européenne.

La Pologne occupe une position stratégique : elle partage une frontière avec l’Ukraine, la Biélorussie et l’enclave russe de Kaliningrad.

Elle est l’un des principaux soutiens militaires, logistiques et politiques de Kiev depuis le début de l’invasion russe à grande échelle en février 2022.

Elle constitue aussi un pilier du dispositif militaire de l’OTAN sur son flanc oriental.

Une crise politique intérieure ne signifie pas nécessairement un affaiblissement immédiat de ses capacités militaires. L’armée polonaise et ses engagements internationaux ne dépendent pas directement du fonctionnement du Tribunal constitutionnel.

Mais une paralysie prolongée de l’exécutif, une dégradation des relations entre le président et le gouvernement ou une crise de confiance dans les institutions pourraient compliquer les décisions stratégiques.

La Russie pourrait également tirer profit de la polarisation politique et de la désinformation pour fragiliser la cohésion nationale.

Donald Tusk a d’ailleurs mis en garde contre le risque de voir des groupes pro-russes exploiter les divisions polonaises.

Il faut donc distinguer deux réalités : la Pologne demeure un acteur majeur de la défense européenne, mais sa stabilité politique est devenue un enjeu de sécurité collective.

2027 : l’élection qui pourrait tout changer

Le calendrier politique donne à cette crise une dimension supplémentaire.

Les prochaines élections législatives sont prévues en 2027. Elles pourraient déterminer si Donald Tusk conserve le pouvoir ou si le PiS et ses alliés retrouvent une majorité.

La crise institutionnelle intervient donc à un moment particulièrement sensible.

Les oppositions cherchent à démontrer que le gouvernement ne respecte pas les règles qu’il prétend défendre.

Le camp gouvernemental entend, au contraire, convaincre que le système judiciaire doit être débarrassé des conséquences des réformes de l’ère PiS.

Dans un sondage IBRiS publié à la fin octobre, la Coalition civique de Donald Tusk était créditée de 27,8 % des intentions de vote. Les formations de droite PiS et Confédération réunissaient ensemble 43,2 %, contre 40,4 % pour les quatre composantes de la coalition gouvernementale.

Ces chiffres ne constituent pas une prévision électorale : les alliances, les reports de voix et les recompositions politiques peuvent encore modifier profondément le paysage.

Mais ils indiquent que le pouvoir de Donald Tusk est loin d’être assuré à l’approche du scrutin.

L’opposition a donc tout intérêt à faire de la crise du Tribunal constitutionnel un symbole de l’échec du gouvernement.

Les prochaines heures seront décisives

Au 2 novembre, la situation reste particulièrement tendue.

Plusieurs événements sont attendus :

3 novembre : Anna Korwin-Piotrowska a convoqué une assemblée générale des juges du Tribunal constitutionnel. Elle doit notamment examiner le projet de budget de l’institution pour 2027. La tenue et la légitimité de cette réunion sont contestées.

: Anna Korwin-Piotrowska a convoqué une assemblée générale des juges du Tribunal constitutionnel. Elle doit notamment examiner le projet de budget de l’institution pour 2027. La tenue et la légitimité de cette réunion sont contestées. Le bras de fer politique : Karol Nawrocki a reçu plusieurs responsables de partis afin de rechercher une issue à la crise. Donald Tusk a toutefois écarté l’idée d’un compromis sur ce qu’il considère comme une question fondamentale de respect de l’État de droit.

: Karol Nawrocki a reçu plusieurs responsables de partis afin de rechercher une issue à la crise. Donald Tusk a toutefois écarté l’idée d’un compromis sur ce qu’il considère comme une question fondamentale de respect de l’État de droit. La motion de défiance : Mateusz Morawiecki cherche à constituer une majorité alternative, mais les chances de renverser le gouvernement restent faibles.

: Mateusz Morawiecki cherche à constituer une majorité alternative, mais les chances de renverser le gouvernement restent faibles. Le risque de nouvelles manifestations : les deux camps continuent de mobiliser leurs partisans autour du Tribunal.

La confrontation est donc loin d’être terminée.

🚨Tout ce qu’il faut savoir sur la tentative de coup d’État en Pologne Le député Dominik Tarczyński accuse le gouvernement de Donald Tusk de vouloir prendre le contrôle du Tribunal constitutionnel. Sans cette institution, impossible de modifier la Constitution. Or le gouvernement chercherait à : • supprimer le złoty pour imposer l’euro

• transférer les réserves d’or polonaises vers la BCE à Francfort

• ouvrir les frontières sous pression allemande L’objectif serait de verrouiller ces changements avant les prochaines élections, afin qu’ils ne puissent plus être annulés. — Black Bond PTV (@BlackBondPtv) October 31, 2026

POLOGNE Coup d’état déjoué et gros soutien au président Nawrocki.

La manifestation est marquée par le patriotisme et la défense de la souveraineté nationale ! Mais quelles sont les puissances étrangères qui ont organisé ce coup d’état ? https://t.co/33FwmUJT3p — AntoineArdant (@AntoineArdant) November 1, 2026