Macron et le verrouillage de l’État : neuf nominations pour peser sur l’après-2027

Emmanuel Macron prépare-t-il l’après-2027 en installant durablement ses proches dans les centres névralgiques du pouvoir ?

Emmanuel Macron est accusé de vouloir verrouiller les institutions stratégiques de la République avant la fin de son second quinquennat, en mai 2027, en nommant des personnalités proches à des postes dont les mandats se prolongeront au-delà de son départ de l’Élysée.

Cette stratégie suscite une controverse politique : ses opposants y voient une manière de conserver une influence sur l’État après 2027, tandis que ses défenseurs invoquent les prérogatives constitutionnelles du président et la continuité des institutions.

Les neuf nominations généralement citées

Voici les neuf personnalités et les fonctions stratégiques concernée :

Personnalité Fonction Enjeu institutionnel

Richard Ferrand Président du Conseil constitutionnel. Contrôle de la constitutionnalité des lois

Président du Conseil constitutionnel. Contrôle de la constitutionnalité des lois Amélie de Montchalin Première présidente de la Cour des comptes. Contrôle des finances publiques

Première présidente de la Cour des comptes. Contrôle des finances publiques Emmanuel Moulin Gouverneur de la Banque de France. Politique monétaire et stabilité financière

Gouverneur de la Banque de France. Politique monétaire et stabilité financière Marc Guillaume Vice-président du Conseil d’État. Conseil juridique du gouvernement et justice administrative

Vice-président du Conseil d’État. Conseil juridique du gouvernement et justice administrative Jean Maïa Président de la HATVP. Transparence de la vie publique

Président de la HATVP. Transparence de la vie publique Thibaut Guilluy Directeur général de France Travail. Politique de l’emploi

Directeur général de France Travail. Politique de l’emploi Martin Ajdari Président de l’Arcom. Régulation des médias et de l’audiovisuel

Président de l’Arcom. Régulation des médias et de l’audiovisuel Vincent Strubel Directeur général de l’ANSSI. Cybersécurité et protection des systèmes informatiques

Directeur général de l’ANSSI. Cybersécurité et protection des systèmes informatiques Stéphane Séjourné Commissaire européen, vice-président exécutif de la Commission Politique industrielle et économique européenne

Source : inventaire des nominations institutionnelles publié par SensPo.

Pourquoi ces nominations sont-elles controversées ?

Trois nominations sont particulièrement sensibles :

Richard Ferrand : proche historique d’Emmanuel Macron, il préside le Conseil constitutionnel jusqu’en 2034. Cette institution peut notamment censurer des dispositions législatives adoptées par le futur gouvernement.

• Amélie de Montchalin : ancienne ministre des Comptes publics, elle dirige désormais la Cour des comptes, chargée notamment de contrôler la gestion des finances publiques.

• Emmanuel Moulin : ancien secrétaire général de l’Élysée, il dirige la Banque de France jusqu’en 2032.

Le point commun est la durée de certains mandats : ils dépassent largement mai 2027, date de la fin du second mandat présidentiel d’Emmanuel Macron.

Une précision importante

Il ne s’agit pas de neuf nominations toutes décidées directement par Emmanuel Macron, ni de neuf nominations intervenues simultanément. Certaines relèvent de procédures différentes et les liens politiques entre les titulaires et le président sont d’intensité variable.