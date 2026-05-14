Trump en Chine : ce que révèle le sommet Pékin-Washington

Donald Trump a achevé sa visite en Chine avec un sommet bilatéral marquant au cours duquel Xi Jinping a remis Taïwan au centre des tensions sino-américaines. Présentée comme productive par la Maison-Blanche, cette rencontre s’est déroulée en deux actes : les discussions diplomatiques d’une part et un banquet officiel ponctué d’une invitation à Washington pour septembre d’autre part.

Le détroit d’Ormuz, point de convergence stratégique

Le compte rendu officiel de la Maison-Blanche souligne une position commune entre Donald Trump et Xi Jinping concernant le détroit d’Ormuz, passage maritime critique pour le commerce international. Les deux dirigeants ont exprimé leur conviction que ce détroit devait « rester ouvert » afin de garantir la libre circulation des produits énergétiques, priorité absolue pour la stabilité économique mondiale.

Xi Jinping a clairement manifesté l’opposition de la Chine à une militarisation accrue de cette zone stratégique et au risque d’instauration d’un péage. Ce positionnement reflète les intérêts vitaux de Pékin : une grande partie de ses importations de pétrole transitent par ce passage. Selon le communiqué américain, le président chinois aurait également exprimé son intérêt pour acheter davantage de pétrole américain, réduisant ainsi sa dépendance aux importations vulnérables aux tensions régionales.

Cependant, la Chine n’a pas mentionné cet intérêt pétrolier dans son propre compte rendu des discussions, laissant planer le doute sur l’ampleur réelle de cet engagement commercial. Les deux puissances se sont également entendues pour affirmer que l’Iran ne devait jamais acquérir l’arme nucléaire, objectif stratégique clé de Washington pour maintenir l’équilibre des puissances au Moyen-Orient.

Taïwan : l’avertissement qui fâche

Le sujet le plus sensible de la rencontre s’est avéré être Taïwan, île de 24 millions d’habitants revendiquée par la Chine depuis la fin de la guerre civile en 1949. Xi Jinping n’a pas attendu pour adresser un avertissement clair à Donald Trump dès les premiers instants de sa visite. « La question de Taïwan est la plus importante dans les relations sino-américaines. Si elle est bien traitée, les relations entre les deux pays pourront rester globalement stables. Si elle est mal traitée, les deux pays se heurteront, voire entreront en conflit », a déclaré le président chinois en mandarin.

Cette mise en garde diplomatique a surpris par son ton direct alors que d’autres conflits, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient, devaient occuper une place centrale dans les discussions. En mettant Taïwan au premier plan, Xi Jinping a rappelé que cette question demeurait le point de friction majeur entre les deux superpuissances, indépendamment de tous les autres enjeux géopolitiques.

La position chinoise reste inébranlable : la Chine considère Taïwan comme une province qu’elle n’a pas réussi à unifier avec le reste du territoire depuis 1949. Pékin plaide officiellement pour une solution pacifique, mais se réserve explicitement la possibilité de recourir à la force militaire. Cette ambiguïté stratégique crée une tension permanente dans le détroit de Taïwan.

Les manœuvres militaires chinoises s’intensifient

Au-delà des déclarations diplomatiques, la Chine multiplie les démonstrations de force autour de Taïwan. Les manœuvres militaires lancées le 29 décembre dernier simulent un blocus complet des ports taïwanais, mobilisant destroyers, frégates, chasseurs, bombardiers et drones. Leur ampleur inédite a incité le général Meng Xiangqing, professeur à l’Université nationale de la Défense, à déclarer à la télévision chinoise que « la corde est de plus en plus serrée ».

Parallèlement, Pékin intensifie sa pression diplomatique en isolant Taïwan du reste du monde. Fin avril, la visite du président taïwanais Lai Ching-te en Eswatini, unique allié africain de Taipei, a dû être reportée suite aux révocations d’autorisations de survol par les Seychelles, Maurice et Madagascar, intervenues sous la pression intense de Pékin. Seuls douze pays reconnaissent encore la souveraineté de Taïwan tandis que la Chine s’emploie systématiquement à convertir ces alliés diplomatiques.

Pékin cible également les entreprises d’armement travaillant avec Taïwan. En avril, la Chine a imposé des restrictions à sept compagnies européennes, les plaçant directement sur sa liste de contrôle des exportations pour « collusion » supposée avec le pouvoir taïwanais.

La politique américaine en question

L’objectif diplomatique implicite de la Chine est que les États-Unis reconnaissent l’inviabilité de l’indépendance taïwanaise. Jusqu’à présent, la politique américaine repose sur un équilibre délicat : un soutien militaire robuste à l’île, sans reconnaissance formelle ni soutien ouvert à l’indépendance. Depuis 1982, un principe fondamental interdit à Washington de consulter Pékin avant de vendre des armes à Taïwan.

Donald Trump a modifié cette approche en baissant d’un cran le soutien militaire à Taïwan, comme à d’autres alliés traditionnels. Ses volte-face fréquentes rendent sa politique difficilement lisible pour Taipei. En mars, Washington a demandé à Taïwan d’augmenter ses dépenses de défense à 5 % du PIB pour partager le fardeau du maintien de la paix régionale. Le Parlement taïwanais a finalement approuvé une hausse de 25 milliards de dollars du budget défense le 8 mai, bien inférieure aux 40 milliards demandés par le gouvernement.

Taïwan a affirmé que les autorités de Pékin constitueraient « l’unique risque pour la paix et la stabilité régionales », citant le harcèlement militaire chinois et les tactiques de zone grise, manœuvres coercitives qui restent en deçà d’un véritable acte de guerre.

Coopération économique et invitation à Washington

Parallèlement aux tensions, les deux dirigeants ont exploré les opportunités commerciales. Xi Jinping a promis à un groupe de chefs d’entreprise américains accompagnant Trump que la porte de la Chine « continuerait de s’ouvrir toujours plus grand ». Les entreprises américaines, selon le président chinois, bénéficient de meilleures perspectives que jamais en Chine.

La Maison-Blanche espère des accords majeurs dans le secteur agricole et attend peut-être la confirmation d’une commande massive d’avions auprès de Boeing. Donald Trump a voyagé en compagnie des PDG de Boeing, d’Apple et de Nvidia, ainsi qu’Elon Musk, incarnant l’importance accordée aux partenariats technologiques et commerciaux.

Les deux puissances ont désigné leurs relations comme une « relation de stabilité stratégique constructive », terminologie qui remplace des formules antérieures plus hostiles. Ils ont également discuté de garde-fous pour l’intelligence artificielle, secteur stratégique crucial où la compétition sino-américaine s’intensifie.

Xi Jinping a déclaré que la réalisation du renouveau de la nation chinoise et le rétablissement de la grandeur américaine « peuvent parfaitement aller de pair, se nourrir l’un l’autre et apporter des bienfaits au monde entier », reprenant subtilement le slogan MAGA de Trump pour signifier une convergence d’intérêts. Donald Trump, de son côté, a qualifié les discussions « d’extrêmement positives et productives », affirmant « nous allons avoir ensemble un avenir fabuleux ».

L’invitation à la Maison-Blanche : géopolitique symbolique

Le point d’orgue de cette visite a été l’invitation de Xi Jinping à la Maison-Blanche le 24 septembre prochain, annoncée lors du banquet officiel au monumental Palais du Peuple. Cette invitation au plus haut niveau du pouvoir américain symbolise la volonté des deux dirigeants de maintenir le dialogue malgré les tensions structurelles de leur relation.

Donald Trump a déclaré que c’était « un honneur d’être à vos côtés » et « un honneur d’être votre ami », un langage personnalisé qui contraste avec l’attitude taciturne du président américain lors de sa visite du Temple du Ciel, selon les observateurs. Le timing de cette visite de retour en septembre coïncidera probablement avec l’intensification de la campagne électorale américaine de 2026, ajoutant une dimension politique domestique à cet événement diplomatique majeur.

Cette première visite d’un président américain en Chine depuis 2017 s’inscrit dans un contexte de stabilisation précaire entre les deux géants économiques. Malgré une guerre commerciale persistante en 2025 et des différends fondamentaux sur Taïwan, la Chine et les États-Unis reconnaissent la nécessité d’éviter une escalade destructrice pour l’économie mondiale. Le détroit d’Ormuz et les routes commerciales mondiales restent des intérêts partagés qui peuvent servir de base au dialogue, tandis que Taïwan demeure la faille tectonique potentielle capable de déclencher un conflit majeur si elle n’est pas gérée avec prudence.