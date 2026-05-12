Le Grand Est fait son cinéma au Festival de Cannes !

Fière de son soutien à la création cinématographique, la Région Grand Est participera à la 79e édition du Festival de Cannes, du 12 au 23 mai 2026. Cette année, la Région Grand Est est à nouveau à l’honneur avec trois films soutenus en compétition.

Une terre d’accueil pour le cinéma et l’audiovisuel

Avec ses décors variés et son patrimoine architectural et naturel d’exception, le Grand Est séduit de nombreux créateurs. Grâce à l’engagement de la Région et de ses partenaires, le territoire accompagne de nombreux projets de l’écriture à la diffusion, en passant par la fabrication, la postproduction et la valorisation auprès des publics.

Le Grand Est affirme ainsi son ambition d’être une terre d’accueil privilégiée pour le cinéma, en encourageant l’écoresponsabilité dans les productions et en soutenant activement l’émergence et le développement du cinéma de genre.

Une délégation régionale au cœur du plus grand marché du film

Comme pour Séries Mania, le Festival international du film d’animation d’Annecy (MIFA), le FIPA Doc et CPH:DOX (Copenhague), la Région Grand Est accompagnera, via le programme européen FEDER, une délégation de professionnels régionaux : producteurs, auteurs, prestataires, comédiens, acteurs de la culture immersive, membres du réseau des techniciens du Grand Est et des métiers du cinéma.

Objectifs : accroître leur visibilité, élargir leurs perspectives de développement et consolider leur présence sur le marché mondial du long métrage, tout en promouvant la dynamique de la filière Cinéma et Audiovisuel en Grand Est.

Découvrez la délégation de 16 professionnels du Grand Est accompagnés au Festival de Cannes 2026

Un soutien fort à la création pour le cinéma et l’audiovisuel

Avec un budget annuel de près de 9 millions d’euros, la Région soutient sélectivement l’écriture, le développement et la production audiovisuelle et cinématographique, qu’il s’agisse d’animation, de documentaire ou de prise de vue réelle. En 2025, une cinquantaine de projets de tournages ont ainsi été accompagnés, réalisés ou accueillis en Grand Est.

La Région anime également Plato, un réseau lancé en 2017 réunissant 11 collectivités locales (bientôt 12), apportant un soutien de proximité aux projets, y compris sous forme de compléments financiers.

Un Contrat d’Objectifs et de Moyens a par ailleurs été renouvelé avec les trois télévisions locales : Canal 32, Moselle TV et Vosges TV, témoignant de la volonté régionale de soutenir la création et la diffusion audiovisuelle de proximité.

Un acteur européen du cinéma grâce à CinEuro

Située au carrefour de l’Europe, entre Paris et les bords du Rhin, la Région Grand Est est un partenaire naturel pour les coproductions européennes. Elle pilote deux projets Interreg CinEuro, fédérant une quarantaine de partenaires français, allemands, belges, luxembourgeois et suisses autour des enjeux clés de la filière.

Le Prix CinEuro 2026 distinguera deux projets en développement (documentaire et fiction) particulièrement ancrés dans ce territoire partagé. Les finalistes seront annoncés le 17 mai 2026 lors du Festival de Cannes, pour une remise des prix prévue le 2 juillet 2026 chez Arte, dans le cadre du Forum Alentours à Strasbourg (1er–3 juillet).

Une belle dynamique autour du cinéma de genre

La Région Grand Est poursuit son engagement en faveur du cinéma de genre avec la démarche « Frissons en Grand Est – la région du cinéma de genre » et son fonds de soutien dédié aux films de genre, unique en France. Cette initiative s’appuie sur quatre festivals majeurs :

• Gérardmer (Festival du Film Fantastique)

• Strasbourg (Festival Européen du Film Fantastique)

• Reims Polar

• War on Screen à Châlons-en-Champagne

ainsi que sur des résidences d’écriture dédiées au genre.

Objectif : fédérer davantage la filière, stimuler la création et renforcer le rayonnement du Grand Est comme acteur incontournable du cinéma européen.

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Culture Grand Est (interviews)

Les films en compétition soutenus par la Région Grand Est

1. L’espèce explosive

Un film de Sarah Arnold — produit par 5 à 7 Films Prochainement en salle en 2026 Quinzaine des Cinéastes (projection le dimanche 17 mai)

Premier long métrage de Sarah Arnold, tourné 31 jours en Grand Est avec un ancrage principal en Argonne, à Châtel-Chéhéry, complété par des séquences à Charleville-Mézières et à Novion-Porcien. Il a bénéficié des prestations d’Accurate Dream (Strasbourg). C’est le premier long métrage à avoir bénéficié du dispositif régional dédié aux films de genre « Frissons en Grand Est ».

Synopsis : Dans le Nord-Est de la France, agriculteurs et chasseurs se font la guerre. Les sangliers, trop gros et trop nombreux, dévastent les cultures. Brun, céréalier au bord du gouffre, craque et disparaît. Un an plus tard, Fulda, un gendarme explosif, et Stéphane, une psy en crise, enquêtent. Ce qu’ils découvrent les dépasse. Ce qui naît entre eux aussi. Avec Alexis Manenti, Ella Rumpf, Vincent Dedienne…

2. Le Corset

Un film d’animation de Louis Clichy — produit par Eddy Cinéma En salle le 14 octobre 2026 Sélection officielle – Un certain regard

Ce film a bénéficié des prestations du studio Amopix (Strasbourg).

Synopsis : Dans une ferme au cœur de la Beauce, Christophe, 11 ans, règle ses pas sur ceux de son père. Mais à l’école, à la maison, sur le tracteur, Christophe penche… et tombe. Il est obligé de porter un corset pour filer droit. Tandis que la ferme traverse des moments difficiles, Christophe grandit comme il peut. Il découvre la musique et fait la rencontre de Clara, avec qui tout semble devenir possible. Dès 7 ans.

3. The End

Un film d’animation de Niki Lindroth Von Bahr — produit par Malade Production, Les Valseurs et Wired Fly Sélection officielle – court métrage

Avec les prestations du studio Amopix (Strasbourg).

Synopsis : Des personnages transitent dans un aéroport moderne. Dans le cockpit, le pilote-grenouille n’arrive pas à joindre la tour de contrôle. Au duty free, un homme d’affaires blaireau s’apprête à faire une folie. Dans une salle de détention, des inspecteurs-taupes interrogent une mouche-suspecte, pendant que le vendeur-dauphin est au bord du burn-out. La catastrophe semble inévitable.

4. Du fioul dans les artères (film accompagné par le Bureau des images et soutenu par l’Eurométropole de Strasbourg)

Un film de Pierre Le Gall — produit par Agat Films – Ex Nihilo En séance spéciale — Semaine de la Critique

Partiellement tourné en Grand Est, avec six jours de prises de vues sur le territoire alsacien, entre l’Eurométropole de Strasbourg, Urmatt, Beinheim et le Haut-Koenigsbourg. La société strasbourgeoise Innervision a également pris part à la postproduction.

Synopsis : Étienne est un chauffeur routier dévoué et passionné. Chevillé à la route chaque semaine, au détriment de sa vie affective, il se contente de brèves entrevues sur des parkings avec des anonymes. Mais lorsqu’il rencontre Bartosz, un routier polonais, son cœur chavire. Malgré des itinéraires incompatibles, Étienne est prêt à tout pour donner à cette histoire le temps d’exister.

Une dynamique économique forte autour des tournages en Grand Est

En 2025, l’activité cinématographique et audiovisuelle dans le Grand Est a généré des retombées économiques estimées à plus de 17,5 millions d’euros, avec l’embauche de plus de 500 techniciens et 3 500 comédiens et figurants sur l’ensemble du territoire.

49 projets de fiction ont été réalisés, représentant 794 jours de tournage :

Courts-métrages 17 98 jours

Longs-métrages 12 159 jours

Fictions télévisées 20 537 jours

Répartition géographique :

Champagne-Ardenne 200 25 %

Lorraine 268 34 %

Alsace 326 41 %

Un engagement renforcé en 2026 pour la création et l’innovation

En 2026, la Région Grand Est poursuit son ambition d’accompagner la filière Image dans toutes ses dimensions, avec deux actions structurantes :

Réseau de médiateurs et médiatrices Grand Est au sein des salles de cinéma : recrutement de cinq postes répartis dans les trois Pôles d’Éducation aux Images et les principaux circuits itinérants du territoire. Ce réseau, coordonné par la Région en lien avec l’ACIEST, a pour mission prioritaire la diffusion des œuvres soutenues. Renforcement du soutien au Cinéma de Genre, à travers des résidences d’aide à l’écriture, le Fonds de soutien spécifique « Genre » et l’accompagnement des quatre festivals régionaux majeurs dédiés à cette catégorie, sous le label Frissons en Grand Est.

PLATO, un réseau au plus près des territoires

Dans un souci d’équilibre territorial, la Région Grand Est continue d’accompagner le déploiemelato du reseau Plato avec l’appui et l’engagement des 11 collectivités qui le constituent. Une 12e collectivité va prochainement rejoindre le réseau : la Ville de Charleville-Mézières.

Depuis sa création, le réseau a suivi plus de cinquante courts métrages et vingt longs métrages. Il représente, au niveau national, le seul réseau partenarial intégré entre Région et Collectivités de proximité.

Les douze collectivités engagées : Ville de Charleville-Mézières, Ville d’Epernay, Reims/Grand Reims, Châlons-en-Champagne, Troyes Champagne Métropole, Eurométropole de Metz, Nancy/Grand Nancy, Communauté d’agglomération d’Epinal, Agence d’attractivité Mulhouse Sud Alsace, Colmar Agglomération, Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse et Conseil Départemental des Vosges.

Ces collectivités agissent comme relais de terrain pour l’accueil de tournages et peuvent intervenir en complément financier de projets, par l’intermédiaire de la Région via l’abondement CNC.

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Une affirmation continue du positionnement transfrontalier

Dans le cadre du Festival de Cannes, CinEuro et ses partenaires organisent le CinEuro Meet & Greet, un événement de networking annuel le dimanche 17 mai 2026 entre 16h30 et 19h30 sur Rado Plage (uniquement sur invitation).

Cet événement permet aux professionnels du cinéma et de l’audiovisuel d’élargir leur réseau de coproducteurs et d’échanger sur les projets en cours. Les finalistes du Prix CinEuro y seront également annoncés.

CinEuro regroupe les principaux organismes en charge des politiques cinématographiques et audiovisuelles dans les régions du Grand Est, du nord de la Suisse, du Bade-Wurtemberg, de la Rhénanie-Palatinat, de la Saare, au Luxembourg, à Bruxelles et en Wallonie.

CinEuro Film Lab — Depuis 2023, un programme d’accompagnement en 3 phases (inspiration, écriture, accompagnement vers la production) pour les projets traitant de contenus régionaux sur l’espace CinEuro.

Prix CinEuro 2026 — Attribué annuellement dans les catégories ‘’documentaire et fiction’’. Le territoire de partenariat s’étend de Reims à Stuttgart et de Bruxelles à Bâle. Les finalistes pitcheront leur projet au Forum Alentours à Strasbourg le 2 juillet 2026.

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