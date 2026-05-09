Un gendarme motocycliste de 31 ans tué en service près de Nancy

La gendarmerie de Meurthe-et-Moselle est en deuil ce samedi 9 mai 2026. Le maréchal des logis-chef Lucas Voignié, 31 ans, affecté à la brigade motorisée de Seichamps, a été tué dans un accident de la route survenu sur la RD 913, entre Nancy et Nomeny, au niveau de Leyr.

Manœuvre dangereuse

En milieu d’après-midi, deux motards de la gendarmerie prenaient en chasse un automobiliste signalé pour une manœuvre de dépassement extrêmement dangereuse. À l’approche d’un carrefour à l’entrée de Leyr, un véhicule circulant en sens inverse a amorcé un virage à gauche sans laisser le passage, coupant la route de l’un des deux militaires. Le choc a été d’une rare violence.

Éjecté de sa moto, le gendarme a atterri dans un jardin en bord de route. Les secours, arrivés rapidement, ont tenté de le réanimer durant de longues minutes, sans succès. Lucas Voignié est décédé des suites de ses blessures malgré les efforts des pompiers.

Les autres personnes impliquées

Son collègue, présent au moment de la collision, n’a pas été blessé physiquement mais se trouve dans un état de choc profond. Le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, un homme de 78 ans, a été pris en charge et hospitalisé au CHU de Nancy.

Le chauffard à l’origine de la poursuite, lui, n’a pas été rattrapé. Une enquête est ouverte pour l’identifier et déterminer sa part de responsabilité dans l’enchaînement des événements.

Un métier à risques

Ce tragique accident vient rappeler les dangers permanents du métier de forces de l’ordre. Il intervient à peine six semaines après la mort d’un policier de la CRS autoroutière de Champigneulles, fauché sur l’A33 lors d’une opération de sécurisation.

Hommage

Lucas Voignié, engagé et reconnu pour son sérieux, consacrait son travail à la prévention routière et à la protection des usagers. Sa disparition plonge dans la tristesse sa famille, ses proches et l’ensemble de ses collègues de la gendarmerie nationale. De nombreux témoignages de soutien ont été adressés à ses proches, en hommage à un militaire tombé dans l’exercice de ses fonctions.