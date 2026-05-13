La Navette des Crêtes de retour pour une quatrième saison dans les Vosges

Du 30 mai au 27 septembre 2026, la Région Grand Est relance son service de cars vers les sommets vosgiens, avec une offre renforcée et des tarifs accessibles à tous.

Les amoureux des Vosges peuvent se réjouir : la Navette des Crêtes reprend du service à partir du 30 mai prochain. Pour la quatrième année consécutive, la Région Grand Est propose aux habitants et touristes un moyen de rejoindre les hauteurs du massif sans prendre leur voiture.

Un réseau de neuf lignes jusqu’au sommet

Le dispositif s’appuie sur neuf lignes de cars au départ de plusieurs grandes villes et vallées alsaciennes et lorraines (Colmar, Mulhouse, Thann, Munster, Gérardmer, Épinal, Remiremont ou encore Saint-Dié-des-Vosges). Une ligne dite « sommitale » relie directement le Grand Ballon au Lac Blanc, offrant ainsi une traversée des crêtes sans véhicule personnel.

Le service fonctionne tous les week-ends en juin et septembre, puis tous les jours du 1ᵉʳ juillet au 31 août. Jusqu’à huit allers-retours par jour sont proposés, avec des correspondances assurées avec les Trains Fluo. Les cyclistes ne sont pas oubliés : des racks à vélo équipent les navettes pour franchir les cols en toute liberté.

Des tarifs pensés pour tous les budgets

La grille tarifaire se veut volontairement accessible. Le ticket unitaire est fixé à 4 €, le tarif réduit à 2 € sur présentation d’une carte Fluo Grand Est ou d’une carte Solidaire. Les familles et groupes bénéficient d’un pass journée à 10 € pour deux à cinq personnes. Les moins de quatre ans voyagent gratuitement, tout comme les élèves munis d’une carte Fluo.

Les détenteurs d’un billet de train Fluo du jour montent à bord sans surcoût. Quant aux abonnés mensuels, ils accèdent à la navette et à l’ensemble du réseau de cars Fluo (hors Bas-Rhin) pour seulement 1 € supplémentaire par mois. Les billets sont valables quatre heures après leur achat sur l’ensemble du réseau.

Les titres de transport sont disponibles à bord ou en ligne, via l’application Fluo et le site fluo.grandest.fr.

Le bilan 2025 en nette progression

Le succès de l’édition précédente plaide pour la pérennité du service. En 2025, 13 122 titres ont été vendus, contre 8 289 l’année précédente, soit une hausse de près de 60 %. Les réservations de vélos ont plus que doublé (565 contre 263), et les voyages en groupe ont été multipliés par plus de deux (1 335 contre 574).

Au-delà des chiffres, l’impact environnemental est tangible : la fréquentation de la navette a permis d’éviter l’équivalent de 4 798 voitures sur les routes des crêtes.

Un rendez-vous pour les curieux

Les équipes Fluo seront présentes à l’événement Col’Attitude au Lac Blanc le 7 juin, de 8h à 12h, pour présenter les solutions de mobilité du territoire et répondre aux questions du public. Pour planifier un itinéraire et estimer son empreinte écologique, le calculateur en ligne est disponible à l’adresse : services.fluo.grandest.fr.

La Navette des Crêtes est une initiative de la Région Grand Est, dans le cadre de sa politique de mobilité durable et de valorisation touristique du Massif des Vosges.