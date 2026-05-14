Vandœuvre-lès-Nancy : Une journée pour le Cœur des femmes

Le lundi 18 mai 2026, Vandœuvre-lès-Nancy accueillera une nouvelle édition de la Journée du Cœur des Femmes vissant au dépistage gratuit des maladies cardiovasculaires chez les femmes.

Organisé par la Ville et son Centre communal d’action sociale (CCAS), en partenariat avec CHRU de Nancy, Assurance Maladie et Fondation Agir pour le Cœur des Femmes, cet événement proposera un dépistage cardiovasculaire et gynécologique gratuit destiné aux femmes en situation de précarité.

Un rendez-vous de prévention au Centre Yves Coppens

La manifestation se déroulera de 9 h à 17 h au Centre Yves Coppens. Elle s’adresse aux femmes âgées de 18 à 60 ans, en particulier celles qui n’ont pas de médecin traitant ou dont les droits sociaux ne sont pas ouverts.

Entièrement gratuit, le parcours de dépistage dure environ 1 h 30 et se fait uniquement sur inscription. Les participantes peuvent réserver leur créneau au 06 59 69 78 79, y compris par SMS.

Les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité féminine

Souvent sous-estimées, les maladies cardiovasculaires restent la première cause de décès chez les femmes en France. Une femme en meurt toutes les sept minutes, soit près de 200 décès par jour.

Selon les spécialistes, près de 80 % des accidents cardiovasculaires pourraient être évités grâce à une prévention adaptée : activité physique, alimentation équilibrée, dépistage précoce et suivi médical régulier.

Les femmes en situation de précarité sont particulièrement exposées en raison d’un accès plus difficile aux soins et d’un suivi souvent interrompu.

Un parcours structuré pour repérer les risques

La Journée du Cœur des Femmes repose sur un parcours de dépistage en six étapes, conduit par des professionnels de santé formés. L’objectif est d’identifier les facteurs de risque cardiovasculaire et gynécologique, puis d’orienter les participantes vers les dispositifs de soins appropriés.

Au-delà du dépistage, cette initiative vise à réintégrer durablement les femmes dans un parcours médical adapté.

Le CHRU de Nancy mobilisé sur le terrain

Partenaire de l’événement, le CHRU de Nancy déploiera plusieurs stands d’information et de sensibilisation autour de thèmes essentiels à la prévention :

la tabacologie ;

la nutrition;

l’hydratation et la consommation d’eau potable.

Les professionnels présents répondront aux questions des participantes et délivreront des conseils personnalisés.

Un espace santé-bien-être ouvert à tous

En parallèle du dépistage, un espace santé-bien-être sera accessible librement. Animé par des associations et des partenaires locaux, il abordera de façon concrète les questions de prévention, de qualité de vie et d’accès aux soins.

Parmi les structures présentes figurent notamment :

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de la Métropole Nancéienne ;

CPAM de Meurthe-et-Moselle ;

Maison des Femmes ;

Planning familial de Meurthe-et-Moselle ;

l’association Savate Défense Team-Mirabelle® ;

l’Association des Carabins de Nancy.

Un dispositif national en plein essor

Portée par Fondation Agir pour le Cœur des Femmes, la Journée du Cœur des Femmes complète le Bus du Cœur des Femmes, qui a permis de dépister plus de 20 000 femmes depuis 2021.

En 2025, plus de 40 établissements de santé ont participé à l’opération, permettant le dépistage de 2 686 femmes. Plus de 60 journées sont prévues en 2026, avec l’ambition de mobiliser à terme 250 établissements sur l’ensemble du territoire.

Une fondation engagée pour la santé des femmes

Créée il y a six ans, Fondation Agir pour le Cœur des Femmes est devenue une référence nationale dans la prévention cardiovasculaire féminine. Ses actions ont déjà permis de dépister plus de 25 000 femmes et de les réorienter vers un suivi médical adapté.

La fondation fédère aujourd’hui près de 5 000 professionnels de santé autour d’un programme scientifique dédié à la prévention et à la réduction des inégalités d’accès aux soins.