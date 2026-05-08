La musique de l’Arme Blindée Cavalerie avec les enfants hospitalisés du CHRU Nancy

Le sextet de cuivres de la musique de l’Arme Blindée Cavalerie* se produira à l’hôpital d’enfants du CHRU de Nancy, le mardi 12 mai 2026, pour une série d’animations musicales destinées aux jeunes patients et à leurs parents, leur permettant de se ressourcer dans un environnement apaisé.

Au programme

11 h 00 – 12 h 00 : Dans le hall de l’hôpital d’enfants, le sextet de cuivres interprétera un programme musical spécialement conçu pour le jeune public.

14 h 00 – 16 h 30 : Le sextet de cuivres jouera en itinérance dans les secteurs d’hospitalisation de l’hôpital d’enfants.

Cette année encore et dans le cadre de la 11ᵉ édition de cet évènement, les Conservatoires d’espaces naturels** (www.reseau-cen.org), associations qui agissent pour la préservation du patrimoine naturel des territoires, ainsi que les Éditions de la Salamandre (www.salamandre.net), éditeur indépendant dédié à une cause essentielle, faire aimer une nature authentique de manière ludique et éducative, ont souhaité s’associer à cette opération.

En moyenne 45 enfants

Plusieurs supports ludiques et pédagogiques des Conservatoires d’espaces naturels (marques pages, mini-guides, porte-clés, posters et brochures…) et des Éditions de la Salamandre (magazines « Petite Salamandre » pour enfants de 4 – 7 ans et « Salamandre Junior » pour enfants de 8 – 12 ans) seront à cette occasion offerts aux enfants hospitalisés et viendront soutenir des enfants qui ont parfois un parcours scolaire chaotique du fait de leur maladie.

À l’hôpital d’enfants du CHRU de Nancy, ce sont en moyenne 45 enfants qui sont pris en charge chaque jour en ambulatoire et environ 140 enfants environ qui viennent consulter. Ce sont enfin 150 lits qui sont occupés en permanence par des jeunes patients.

Depuis 2016, l’état-major de zone de défense et de sécurité de Metz est fier de distraire et d’enrichir le quotidien des jeunes malades, de leurs familles et celui des équipes médicales et soignantes toujours aussi exceptionnelles de dévouement.

*Installée à Montigny-lès-Metz, elle compte une quarantaine de musiciens lauréats de conservatoire et collabore avec de nombreuses structures civiles, telles que l’académie Nancy-Metz ou le conservatoire à rayonnement régional de Metz. Elle compte également différents petits ensembles capables d’aborder tout type de répertoire.

**Ils ont reçu en 2023 l’agrément du ministère de l’Éducation nationale afin d’intervenir en milieu scolaire pour valoriser l’éducation à la nature.