Le 13 mai devient la journée européenne de célébration du doctorat !

Le 13 mai 2026, l’Europe célèbre pour la première fois la Journée européenne du doctorat. L’Université de Lorraine y est associée.

À partir de cette année, le 13 mai devient une date clé pour le doctorat à l’échelle européenne avec la Journée Européenne du Doctorat (European Doctoral Day aussi appelé EuroDocDay).

Cette journée dédiée (initiative portée par la France et appelée à devenir un rendez-vous annuel) mettra en lumière le rôle essentiel de la formation doctorale ainsi que l’impact des docteurs en tant qu’acteurs clés de l’innovation et de la production de connaissances.

Le doctorat est un diplôme prestigieux

Il est le plus haut grade universitaire reconnu internationalement.

La Journée européenne du doctorat a pour objectif de :

Inspirer les étudiant·es européen·nes et internationaux à s’engager dans une formation doctorale,

Accroître la sensibilisation et la reconnaissance des employeurs à l’égard des qualifications doctorales,

Mettre en valeur la diversité des parcours professionnels et l’impact sociétal des docteurs.

Plus de 150 évènements seront organisés à travers l’Europe (Site officiel). L’Université de Lorraine s’inscrit dans cette démarche au travers d’une demi-journée d’animations ludiques et pédagogiques qui se déroulera le mercredi 13 mai dans la salle Chepfer de l’Hôtel de Ville de Nancy, de 14h à 17h.

Du côté de l’Université de Lorraine, cette initiative européenne est l’occasion unique de découvrir la recherche en train de se faire et de rencontrer ces nouveaux explorateurs de la connaissance.

Au programme : exposition photo : que sont-ils devenus ? / Escape Game ORION / Spectacles d’improvisation / Déambulation sur les stands, etc.

PROGRAMME COMPLET