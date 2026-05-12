Les 14 détroits qui contrôlent le commerce mondial

Les détroits sont les véritables goulots d’étranglement du commerce maritime mondial. De l’Ormuz au Bosphore, en passant par Malacca et Suez, ces passages stratégiques concentrent marchandises, câbles de communication et tensions géopolitiques majeures. Ils façonnent l’économie globale à eux seuls.

Les détroits : des points de passage qui verrouillent le commerce mondial

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies le 27 avril 2025, le secrétaire général Antonio Guterres a exprimé sa préoccupation majeure concernant la sécurité maritime. S’adressant aux représentants américains et iraniens, il a plaidé pour la réouverture du détroit d’Ormuz, en déclarant : « Laissez les échanges reprendre, laissez l’économie mondiale respirer ». Cette déclaration souligne l’importance critique de ces passages stratégiques pour le fonctionnement de l’économie globale.

Les spécialistes Pauline Pic et Frédéric Lasserre ont identifié 14 détroits majeurs qui verrouillent le commerce maritime mondial dans leur ouvrage « Géopolitique des détroits » publié en janvier 2025. Ces passages incluent les détroits bien connus comme Ormuz, le Bosphore et Gibraltar, ainsi que d’autres moins médiatisés, mais tout aussi stratégiques : Macassar, Lombok et La Sonde. Ce qui caractérise ces espaces n’est pas leur taille, certains mesurent à peine 700 mètres de largeur tandis que d’autres s’étendent sur plusieurs kilomètres, mais plutôt leur fonction cruciale dans la connectivité maritime mondiale.

Ormuz : le choke point du pétrole et du gaz naturel liquéfié

Le détroit d’Ormuz demeure le passage le plus sensible du point de vue énergétique. Lorsqu’il est bloqué, c’est 20 % du commerce mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié qui reste à quai. Les implications sont immédiates et directes : en quelques heures, le prix du baril s’envole, impactant directement les consommateurs à l’autre bout de la planète. Ce détroit mesure environ 700 mètres de largeur à ses points les plus étroits, ce qui le rend extrêmement vulnérable à tout type de perturbation ou de fermeture.

La situation géopolitique autour d’Ormuz s’est complexifiée en 2024 et 2025, avec des tensions entre les États-Unis et l’Iran concernant le passage libre des navires. Les autorités iraniennes ont évoqué la possibilité d’instaurer un système de péage, ce qui contredirait le droit international maritime qui garantit en théorie la libre circulation de tous les navires.

La fonction double des détroits : séparation et liaison

Un détroit possède une double spécificité fondamentale : il sépare autant qu’il relie. D’un côté, il agit comme une porte isolant les mers ou les océans entre eux. De l’autre, c’est un lieu historiquement propice aux échanges et au commerce. Le terme lui-même, issu du latin « distringere », signifie à la fois « maintenir écarté » et « lier ».

Au-delà du simple trafic maritime, les détroits concentrent des flux terrestres importants et une très grande densité de câbles de communication sous-marins qui acheminent les données numériques mondiales. Cette accumulation de fonctions essentielles rend ces passages encore plus stratégiques pour l’économie et les communications globales.

L’océan comme métro mondial : Malacca et Suez en tant que hubs

Pour comprendre l’importance réelle des détroits, il faut cesser de voir l’océan comme un grand espace vide. Les routes maritimes mondiales forment plutôt un véritable réseau avec des autoroutes, des points de passage obligatoires et des correspondances essentielles. En imaginant ce système comme un plan de métro, Malacca et Suez apparaissent comme les plus grands hubs du commerce maritime mondial.

Le détroit de Malacca, situé entre la Malaisie et l’Indonésie, est surnommé le « meilleur endroit au monde pour observer le trafic maritime ». Le canal de Suez, quant à lui, représente une route critique reliant l’Europe à l’Asie. Ces deux passages concentrent un trafic colossal : un incident dans l’un d’eux paralyse le réseau entier du commerce maritime, tout comme une panne dans une station majeure du métro affecte l’ensemble du réseau de transport.

La vulnérabilité croissante du commerce maritime : du juste-à-temps à l’effet domino

La vulnérabilité des détroits s’explique par deux facteurs majeurs. Le premier est l’essor spectaculaire du commerce maritime depuis les années 1970. Le total de marchandises transportées par les mers a été multiplié par cinq, passant de 2 à 11 milliards de tonnes métriques. Le commerce maritime représente aujourd’hui plus de 90 % du commerce mondial en volume.

Le second facteur est une pratique logistique moderne : le juste-à-temps. Ce système consiste à transporter des marchandises sans constituer de stocks à terre, minimisant ainsi les coûts. Le stock se trouve désormais sur l’eau, rendant la ponctualité absolument essentielle. Les livraisons sont planifiées des mois à l’avance, et tout retard engendre des coûts considérables et des cascades de problèmes en aval.

L’exemple emblématique reste l’échouage du Ever Given dans le canal de Suez en 2021. Cette simple perturbation de six jours a contraint plus de 400 navires à attendre la réouverture du canal. Les conséquences ont été mondiales : des usines allemandes se sont arrêtées faute de composants fabriqués au Vietnam. Un incident local s’est transformé en crise économique globale en quelques jours.

Les menaces spécifiques aux détroits : étroitesse, profondeur et incertitudes politiques

Les détroits présentent une vulnérabilité technique inhérente. Leur étroitesse et leur profondeur limitent les types de navires qui peuvent les emprunter. Certains passages ne peuvent accueillir les plus gros porte-conteneurs modernes, ce qui oblige les compagnies maritimes à faire des choix complexes de logistique et d’itinéraire.

Au-delà des enjeux techniques, les détroits sont des zones où les tensions diplomatiques et géopolitiques peuvent surgir à tout moment. La Turquie a récemment fermé le détroit du Bosphore à certains navires britanniques en 2024, invoquant le souhait d’« éviter une escalade ». Ces décisions discrétionnaires d’États riverains démontrent que le droit international maritime n’est pas toujours respecté dans la pratique.

Les détroits artificiels : Suez et Panama, alternatives limitées mais centrales

Dans la famille des détroits, on inclut généralement les canaux artificiels qui leur ressemblent : Suez et Panama. Ces deux passages ont été créés pour réduire drastiquement les distances et les durées de traversée. Cependant, contrairement aux détroits naturels qui appartiennent théoriquement à tous via le droit international, les canaux appartiennent toujours à quelqu’un.

Le canal de Suez appartient à l’Égypte, et le canal de Panama à la République du Panama. Ces propriétés nationales créent une couche supplémentaire de géopolitique, car ces États peuvent décider unilatéralement d’augmenter les tarifs de passage ou, dans les cas extrêmes, de fermer le canal.

Mesurer le trafic : une tâche complexe et imprécise

Déterminer quel détroit est le plus fréquenté du monde s’avère étonnamment difficile. Chaque autorité portuaire et chaque pays organise le décompte selon ses propres critères. Certains ne prennent en compte que les navires au-delà d’un tonnage minimum, d’autres ont des seuils différents. Les systèmes de balises AIS, qui permettent le suivi automatique par satellite, ne suffisent pas, car de nombreux navires ne sont pas obligés d’en être équipés.

De plus, certains navires éteindront volontairement leur balise AIS pour plus de discrétion, particulièrement dans le contexte de sanctions ou de commerce opaque. Résultat : on ne peut classer les détroits entre eux que sur la base d’estimations hautes et basses, puis en faire une moyenne. Cette imprécision reflète la complexité du système maritime mondial.

Vers une restructuration de l’économie mondiale face aux goulots d’étranglement maritimes

La concentration du commerce mondial sur quelques détroits critiques pose une question existentielle à l’économie globale : comment construire une chaîne logistique résiliente lorsque tout dépend de quelques passages stratégiques ? Le système actuel s’avère extrêmement vulnérable à la fois aux incidents techniques et aux manipulations politiques.

À mesure que les tensions géopolitiques montent autour des zones côtières critiques, des gouvernements et des entreprises commencent à envisager des routes alternatives moins dépendantes des détroits traditionnels. Le changement climatique ouvre progressivement de nouvelles routes arctiques. Cependant, ces alternatives prennent des années à se développer et nécessitent des infrastructures massives.

Le système maritime mondial restera fortement dépendant des 14 détroits critiques pour des décennies au minimum. Cette réalité géopolitique donne un pouvoir considérable aux États riverains, qui peuvent négocier leur position stratégique et imposer leurs agendas au reste du monde. Les tensions autour d’Ormuz, les fermetures sélectives du Bosphore et les conflits concernant les tarifs de Suez ne sont que les prémices d’une compétition géopolitique accrue pour le contrôle de ces passages essentiels.

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