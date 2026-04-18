Ormuz : une accalmie fragile, le prix du pétrole baisse

Le détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transite près d’un cinquième des hydrocarbures mondiaux, est officiellement rouvert à la navigation. Mais derrière cette annonce, la réalité reste bien plus nuancée. Entre déclarations triomphantes de Donald Trump et démentis fermes de Téhéran, la situation demeure confuse et potentiellement explosive.

Un détroit rouvert… sous conditions

Vendredi, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araqchi, a affirmé que le détroit d’Ormuz était de nouveau accessible à la circulation maritime, dans le cadre du cessez-le-feu en vigueur. Une précision importante accompagne toutefois cette annonce : le passage des navires reste soumis à une coordination avec les autorités iraniennes. Une formulation qui souligne que, malgré la réouverture, le contrôle de Téhéran sur cette voie maritime stratégique demeure intact.

De son côté, Donald Trump s’est immédiatement félicité de cette évolution, affirmant que l’Iran s’était engagé à ne « plus jamais » fermer le détroit. Il a également évoqué une opération de déminage menée avec le soutien des États-Unis.

Pourtant, un élément majeur tempère cette apparente détente : le blocus naval américain visant les ports iraniens reste pleinement en vigueur, dans l’attente d’un accord global.

L’uranium enrichi, cœur du désaccord

C’est sur la question nucléaire que les divergences apparaissent les plus profondes. Le président américain a assuré que les stocks d’uranium enrichi de l’Iran seraient transférés vers les États-Unis, évoquant même une récupération imminente et spectaculaire. Une déclaration rapidement rejetée par Téhéran.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a catégoriquement démenti toute concession en ce sens, affirmant que ces stocks « n’iront nulle part ».

Ce désaccord illustre l’impasse persistante des négociations, malgré l’annonce d’une désescalade militaire.

Des négociations toujours bloquées

Trois points majeurs cristallisent les tensions entre les deux camps :

le programme nucléaire iranien

le contrôle du détroit d’Ormuz

les compensations liées aux destructions causées par le conflit

Washington pousse une proposition en quinze points incluant notamment l’abandon par l’Iran de toute ambition nucléaire militaire, la remise de ses stocks d’uranium hautement enrichi, des restrictions sur ses capacités balistiques et l’arrêt de son soutien à des groupes régionaux comme le Hezbollah.

Mais ces exigences ne sont pas nouvelles. Lors des précédents pourparlers à Genève, l’Iran avait déjà rejeté une offre similaire impliquant l’abandon total de l’enrichissement d’uranium en échange d’un approvisionnement extérieur.

Malgré tout, Donald Trump assure que la guerre est « très proche de la fin » et que Téhéran serait prêt à conclure un accord.

Retour sur un conflit éclair

Le conflit a éclaté dans la nuit du 28 février 2026, lorsque Donald Trump a annoncé le lancement d’opérations militaires majeures contre l’Iran. Plusieurs villes, dont Téhéran, Ispahan, Qom et Karadj, ont été ciblées dès les premières frappes.

Après environ quarante jours de combats, un cessez-le-feu de deux semaines a été conclu le 8 avril. L’Iran a accepté de rouvrir le détroit d’Ormuz en échange de l’arrêt des frappes américaines.

Le Conseil suprême de sécurité iranien a alors revendiqué une « grande victoire », tout en avertissant que la trêve ne signifiait pas la fin du conflit.

Le cessez-le-feu actuel doit expirer le 22 avril 2026, laissant planer l’incertitude sur la suite des événements.

Des marchés euphoriques, mais prudents

Les annonces américaines ont eu un impact immédiat sur les marchés financiers.

À Wall Street, les indices ont atteint de nouveaux sommets :

le S&P 500 a progressé de 1,20 %

le Nasdaq a enchaîné un troisième record consécutif

le Dow Jones a gagné 1,79 %

En Europe, la tendance est également à la hausse. Le CAC 40 a grimpé de près de 2 %, tandis que les places de Francfort et Milan ont suivi le mouvement.

Le pétrole en chute brutale

À l’inverse, les marchés de l’énergie ont réagi de manière spectaculaire.

Le prix du baril de Brent a chuté de plus de 10 %, reflétant l’espoir d’un retour à la normale dans le détroit d’Ormuz. Depuis le début du conflit, l’Iran y avait instauré un contrôle strict, allant jusqu’à imposer de facto des droits de passage.

Cette baisse traduit une détente anticipée de l’offre mondiale, mais les analystes appellent à la prudence.

Une situation toujours hautement instable

Malgré les signaux d’apaisement, plusieurs zones d’ombre persistent :

le maintien du blocus américain

les divergences sur le nucléaire

les déclarations contradictoires entre les deux capitales

Dans ce contexte, toute lecture définitive de la situation reste prématurée. La réouverture du détroit d’Ormuz pourrait n’être qu’un répit temporaire dans un affrontement aux enjeux stratégiques majeurs.

La trêve actuelle apparaît ainsi moins comme une résolution du conflit que comme une pause sous tension, dont l’issue demeure incertaine.

BREAKING: This is ABSOLUTE CINEMA 🔥 🇺🇸Trump at 1:00 PM — « Iran has agreed to never close the Hormuz again. It will no longer be used as a weapon against the World. » *one minute later * 🇮🇷Iran at 1:01 PM : » We are still here. If blockade continues, it will be considered as… pic.twitter.com/eLPJOIFUQy — InfoGram (@_InfoGram_) April 17, 2026