La CCI Grand Nancy 54 lance la première édition de “La Nuit du Numérique”

Le 23 juin prochain, de 17h à 22h, la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle organisera la première édition de “La Nuit du Numérique”, un événement labellisé French Tech dédié à la transformation numérique des entreprises. Cette soirée, placée sous le signe de l’innovation et du partage, se déroulera dans un lieu emblématique du patrimoine Art Nouveau nancéien.

À travers une programmation mêlant conférences, ateliers, showroom et rencontres professionnelles, la CCI entend répondre à un enjeu devenu central pour les entreprises : l’intégration du numérique et de l’intelligence artificielle dans leur développement.

Un besoin croissant d’accompagnement numérique

Alors qu’aujourd’hui seules 5 % des PME françaises utilisent des solutions d’intelligence artificielle, la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle souhaite sensibiliser et accompagner les entreprises face aux mutations technologiques en cours.

Le besoin d’accompagnement est particulièrement marqué dans le Grand Est. Selon une étude OpinionWay réalisée pour CCI France, 21 % des 263 entreprises régionales accompagnées par les CCI en 2025 ont sollicité un appui lié à la transformation numérique.

Dans un contexte économique où le numérique et l’IA deviennent des leviers essentiels de compétitivité et de pérennité, “La Nuit du Numérique” adopte une approche concrète et opérationnelle. L’objectif affiché : permettre aux dirigeants et collaborateurs de découvrir des solutions immédiatement applicables pour améliorer leur productivité et accélérer leur transition digitale.

Une programmation tournée vers les usages concrets

Une quinzaine d’exposants du territoire seront présents pour présenter des outils et solutions liés notamment au marketing digital, à la cybersécurité, à l’affichage dynamique ou encore à la gestion des ressources humaines.

Plusieurs temps forts rythmeront également la soirée :

deux ateliers animés par Google Ateliers Numériques ;

une démonstration de la solution “Live Intelligence by Orange” ;

une table ronde consacrée à la facturation électronique ;

ainsi qu’une conférence de Marjory Canonne.

Présidente de Spinalia, entreprise spécialisée en stratégie Data et Intelligence Artificielle, Marjory Canonne interviendra autour du thème : « L’IA en entreprise : pourquoi la structuration fait toute la différence ? »

À travers des exemples concrets et des retours d’expérience, elle partagera les clés d’une intégration réussie de l’intelligence artificielle dans les organisations.

Un événement également ouvert aux étudiants

La CCI souhaite également faire de cette soirée un temps de découverte pour les jeunes et les futurs professionnels du secteur. Un espace “Compétences et Métiers du Numérique” permettra aux étudiants de s’informer sur les formations et débouchés liés aux métiers du numérique.

Informations pratiques

“La Nuit du Numérique” se tiendra le 23 juin, de 17h à 22h.

L’événement est gratuit, sur inscription obligatoire.

Informations et inscriptions