Choose France 2026 : le Grand Est attire six nouveaux projets d’investissement étrangers

À l’occasion du 9e Sommet Choose France, la Région Grand Est a annoncé six nouveaux projets d’investissements étrangers sur son territoire, représentant un total de plus de 585 millions d’euros. Ces engagements confortent le rôle du Grand Est comme grande région européenne de production, d’innovation et de transition industrielle.

Six projets, plus de 585 M€ engagés dans la région

Les annonces réalisées lors du Sommet Choose France 2026 couvrent des secteurs stratégiques allant de l’industrie lourde à la transition énergétique, en passant par l’agroalimentaire et les infrastructures portuaires. Voici le détail des six investissements :

Le Grand Est, 3e région française pour l’attractivité

Ces annonces s’inscrivent dans une dynamique d’attractivité reconnue à l’échelle européenne. Selon le baromètre EY publié en mai 2026, le Grand Est se classe au 3e rang des régions françaises pour les investissements étrangers, avec 88 projets internationaux accueillis en 2025. La région figure également parmi les 15 régions les plus attractives d’Europe.

Cette performance repose sur des fondamentaux solides : 19,2 % des salariés en équivalent temps plein (EQTP) travaillent dans des établissements sous contrôle étranger, soit un taux nettement supérieur à la moyenne nationale de 13,1 %. Plus significatif encore, 56 % des salariés de ces entreprises étrangères exercent dans l’industrie, contre 38 % en moyenne nationale, illustrant la vocation industrielle affirmée du territoire.

Franck Leroy, Président de la Région Grand Est : « Ces annonces confirment que le Grand Est est une terre d’industrie, d’innovation et d’échanges au cœur de l’Europe. Nos territoires attirent parce qu’ils conjuguent ambition industrielle, position stratégique et capacité à préparer l’avenir. »

L’Allemagne, partenaire n°1 : un « Expansion Desk » dédié

Premier investisseur étranger dans le Grand Est avec 30 % des projets accueillis en 2025, l’Allemagne occupe une place à part dans la stratégie d’attractivité de la région. Les deux nouvelles annonces de Liebherr et Claas viennent s’ajouter à l’investissement de Daimler Buses à Ligny-en-Barrois (Meuse), annoncé lors du précédent sommet, qui prévoyait 50 millions d’euros et une centaine de recrutements supplémentaires par an jusqu’en 2030.

Pour structurer cette relation privilégiée, la Région Grand Est lancera prochainement un « Expansion Desk » dédié aux investisseurs allemands. Ce dispositif sur-mesure visera à faciliter l’implantation, le développement et l’accompagnement des entreprises allemandes souhaitant s’ancrer dans la région. Franck Leroy précise : « Le Grand Est est le trait d’union naturel entre la France et l’Allemagne. Cette position unique nous donne une responsabilité particulière : transformer notre proximité avec l’Allemagne en projets industriels, en investissements et en emplois. Avec cet « Expansion Desk », nous voulons faire du Grand Est la porte d’entrée privilégiée des investisseurs allemands en France. »

Une ambition durable au service de tous les territoires

Au-delà des chiffres, la Région Grand Est entend accompagner concrètement la concrétisation de chaque projet annoncé. Elle s’appuie pour cela sur ses atouts structurels : une position géographique au cœur de l’Europe, des infrastructures de premier plan, un savoir-faire industriel historique, des capacités d’innovation et la qualité de ses formations.

Les investissements annoncés lors du Sommet Choose France 2026 confortent l’ambition du Grand Est : s’affirmer durablement comme une grande région européenne de production, d’innovation et de transformation industrielle, au service de tous ses territoires, urbains comme ruraux.