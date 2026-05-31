Relations entre TeMo et Usag ThiFensch : l’amour vache au cœur de l’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale d’Usag ThiFensch, l’association des usagers des bus du Thionvillois, a pris des allures de scène politique ce samedi, lorsque plusieurs dirigeants de TeMo se sont invités à une réunion où leur présence n’était pas prévue. Le président, Vincent Schweitzer a été surpris par l’arrivée de Rémy Dick, Président de TeMo, Olivier Postal, Vice-Président et de Philippe Gleser, Directeur Général…qui n’avaient pas été invités ! »

Par Bernard Aubin

Contexte et enjeux institutionnels

Selon son président Vincent Schweitzer, qui avait initialement restreint les invitations, l’AG devait être essentiellement consacrée aux échanges avec les usagers. La surprise de dernière minute n’a pas empêché l’adaptation de l’ordre du jour et des débats francs et globalement respectueux entre représentants de l’autorité organisatrice et militants associatifs. Face aux tensions apparues il y a quelque temps, TeMo a justifié sa décision d’exclure l’association du Comité des partenaires en évoquant un « double discours » reproché à Usag ThiFensch. Rémy Dick a proposé la création d’un club des usagers ouvert à tous… dont les représentants d’Usag’ThiFensch pourraient faire partie.

Accusations et réponses : un échange à fleuret moucheté

Rémy Dick a rappelé que TeMo a régulièrement envoyé des représentants aux assemblées d’Usag ThiFensch. Il a pointé des convergences d’analyse situationnelle : hausse des réclamations usagers (+27 %) ainsi que problèmes de propreté et d’identité visuelle du réseau. A l’opposé, il a dénoncé des contradictions entre les prises de parole publiques de l’association et ses propos sur les réseaux sociaux, expliquant que cela avait motivé l’exclusion du Comité des partenaires.

En réponse, Yan Rutili, ancien président et fondateur de l’association, a vigoureusement défendu la légitimité d’Usag ThiFensch, rappelant que la mise en place du Comité des partenaires avait été obtenue après le recours déposé par l’association devant le Tribunal Administratif. Il a aussi dénoncé le qualificatif de « bruyant » employé par TeMo et critiqué des dépenses de communication jugées excessives.

Bilan 2025 : progrès réels mais vigilance maintenue

Le rapport moral 2025 présenté par Vincent Schweitzer souligne une ligne constante : exiger du concret. « L’association a poursuivi sa ligne statutaire d’exiger une amélioration réelle du réseau. »

Parmi les avancées reconnues : une augmentation du nombre de kilomètres parcourus, l’ouverture de la ligne 61, la livraison des arrêts de la gare d’Uckange et le bon fonctionnement du service à la demande TemoFlex dans la vallée de la Fensch. Le retour des fiches horaires dans les abribus a également été obtenu, même si les affichages restent provisoires et inégaux.

Témoignages d’usagers et conditions de travail des chauffeurs

L’AG a donné la parole aux usagers. Ont été évoqués le cas d’un collégien contraint d’attendre une demi-heure sous la pluie, des incidents répétés sur certaines lignes, l’ insécurité dans des abribus le soir, des situations de racket et la question des mineurs sans carte refoulés à la montée. Les pannes d’équipements (portes bloquées, girouettes hors service, climatisation défaillante) renforcent un sentiment de vétusté et d’insécurité.

Les interventions sur les conditions de travail des conducteurs ont été particulièrement marquantes. Un ancien chauffeur a décrit des journées épuisantes — jusqu’à cinq véhicules différents, relèves en ligne, coupures inadaptées — et un climat de travail qui favorise l’absentéisme et les départs vers le Luxembourg. Philippe Gleser a reconnu que le contrat de délégation de service public (DSP) laissait « très peu de pouvoir à l’autorité organisatrice » et a annoncé un nouveau contrat plus contraignant, dont l’attribution est prévue début 2027.

Les neuf revendications d’Usag ThiFensch

L’association a formalisé ses attentes en neuf points clairs, allant de l’exigence de bus neufs à la sécurité (plus de contrôleurs, médiateurs, concertation avec la police), en passant par une meilleure information voyageurs (GPS temps réel), la réparation urgente des dysfonctionnements techniques, l’élargissement de l’offre (tarifs, horaires, lignes soir), et un suivi critique du projet BHNS. Usag ThiFensch prévoit aussi une action en justice contre TeMo pour vérifier l’utilisation des fonds publics engagés depuis 2012… et rien de plus.

Ton et perspectives : entre confrontation et coopération

Malgré les tensions, les échanges sont restés courtois et parfois constructifs. Rémy Dick a appelé à un discours d’utilité générale et au rôle de partenaire, tandis que Vincent Schweitzer a relativisé la polémique en évoquant une « tempête dans un verre d’eau » et en remerciant les représentants de TeMo pour leur présence. Olivier Postal a même conclu sur un portrait dithyrambique de Schweitzer, illustrant la complexité des relations : rivalité et proximité se mêlent dans un rapport d’amour vache.