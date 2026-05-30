Des drones pour combattre le moustique-tigre : l’Europe teste une stratégie inédite

Face à la progression du moustique-tigre et aux maladies qu’il véhicule, plusieurs pays européens expérimentent une nouvelle méthode de lutte : le largage aérien de moustiques mâles stériles par drones. Une technologie prometteuse qui pourrait transformer les politiques de santé publique dès 2027.

La lutte contre le moustique-tigre entre dans une nouvelle phase. Après des décennies d’expérimentations au sol, chercheurs et autorités sanitaires misent désormais sur les drones pour diffuser massivement des moustiques mâles stériles dans les zones urbaines. L’objectif : freiner durablement la reproduction de cet insecte invasif, devenu un enjeu majeur de santé publique en Europe.

Une technologie validée sur le terrain

La méthode repose sur la « Technique de l’insecte stérile » (TIS), un procédé développé depuis plusieurs décennies mais dont le déploiement restait jusqu’ici limité par des contraintes logistiques.

Une étape importante a été franchie en 2021 à Prades-le-Lez, dans l’Hérault. Dans le cadre du projet Mosquarel, porté par le Cirad et financé par le Conseil européen de la recherche, un drone a relâché 40 000 moustiques mâles stériles au-dessus de la commune. Les résultats observés ont montré une réduction significative des populations locales de moustiques-tigres.

Depuis, la technologie a gagné en maturité. Les nouveaux prototypes sont capables de transporter jusqu’à 50 000 insectes par vol, ouvrant la voie à des opérations de plus grande ampleur.

Comment fonctionne la technique ?

Le principe est simple. Des moustiques mâles sont élevés en laboratoire puis exposés à une irradiation qui les rend stériles sans altérer leur capacité à s’accoupler.

Une fois relâchés dans l’environnement, ces mâles entrent en compétition avec les populations sauvages. Les femelles qui s’accouplent avec eux ne produisent aucune descendance viable. À mesure que la proportion de mâles stériles augmente, le nombre de naissances diminue, entraînant une baisse progressive de la population.

Contrairement aux insecticides, cette approche cible uniquement l’espèce visée et ne repose sur aucun produit chimique.

Une réponse à l’expansion du moustique-tigre

L’espèce concernée est le moustique-tigre (Aedes albopictus), aujourd’hui implanté dans une grande partie de l’Europe méridionale et en progression constante vers le nord du continent.

L’insecte est capable de transmettre plusieurs maladies virales, notamment la dengue, le chikungunya et le virus Zika. Avec l’augmentation des températures et l’allongement des périodes favorables à sa reproduction, les autorités sanitaires observent une multiplication des foyers et des cas autochtones dans plusieurs régions européennes, dont le sud de la France.

L’intelligence artificielle au service des opérations

Les drones utilisés ne se contentent pas de disperser les insectes. Ils s’appuient sur des systèmes automatisés capables d’adapter leur trajectoire et leur altitude en fonction du relief urbain, des bâtiments ou encore des conditions météorologiques.

Lancé cette année, le programme OptiMoustik combine ces capacités avec Arbocarto, un outil de cartographie prédictive destiné à identifier les zones où les populations de moustiques sont les plus importantes.

Cette combinaison entre données environnementales, intelligence artificielle et robotique vise à optimiser l’efficacité des campagnes tout en limitant les coûts opérationnels.

Des essais qui se multiplient en Europe

Plusieurs programmes pilotes sont actuellement en cours dans différents pays européens. En France, l’EID Méditerranée poursuit les expérimentations engagées ces dernières années.

La dynamique s’est accélérée après la révision de la réglementation européenne sur les drones en janvier 2026. Les missions de santé publique bénéficient désormais d’un cadre administratif plus souple, facilitant les interventions en milieu urbain sous certaines conditions de sécurité.

Un atelier scientifique international organisé à Montpellier au printemps a également réuni chercheurs, opérateurs et responsables sanitaires afin d’harmoniser les protocoles et préparer un éventuel déploiement à grande échelle.

Des questions encore en suspens

Malgré les résultats encourageants obtenus jusqu’à présent, plusieurs interrogations demeurent.

L’efficacité de la méthode sur des agglomérations de grande taille reste encore à démontrer. Les scientifiques doivent également évaluer l’influence des conditions météorologiques sur la dispersion des insectes et déterminer le niveau de réduction nécessaire pour obtenir un impact sanitaire significatif.

L’acceptabilité sociale constitue un autre défi. L’idée de relâcher volontairement des millions de moustiques, même stériles, suscite parfois des réticences parmi les habitants. Les autorités devront donc accompagner ces programmes par des campagnes d’information et de pédagogie.

Enfin, les chercheurs surveillent attentivement les éventuels effets indirects sur les écosystèmes locaux, notamment sur les espèces qui se nourrissent de moustiques.

2027 en ligne de mire

Si les essais actuellement menés confirment leur efficacité à grande échelle, l’année 2027 pourrait marquer le début d’un déploiement opérationnel dans plusieurs régions européennes.

Face à la progression continue du moustique-tigre et aux limites croissantes des traitements chimiques traditionnels, la technique du moustique stérile largué par drone apparaît comme l’une des alternatives les plus prometteuses. Les prochains mois seront décisifs pour déterminer si cette innovation peut devenir un nouvel outil majeur de la lutte contre les maladies vectorielles en Europe.