Ahmet, DJ des Balkans

Il y a du burlesque et de la techno dans « Le garçon qui faisait danser les collines », premier long-métrage de Georgi M. Unkovski, « film contemporain sur la vie villageoise ».

Présenté et récompensé dans de nombreux festivals, ainsi qu’aux Rencontres Cinématographiques de Bretagne à Guingamp, « Le garçon qui faisait danser les collines » (« DJ Ahmet », sortie le 3 juin) a entre autres reçu le Grand Prix du Festival Ciné Junior. Le personnage principal du premier long-métrage de Georgi M. Unkovski est Ahmet, un ado que son père vient sortir du lycée pour aller garder les brebis ; à 15 ans, il comprend qu’il ne retournera plus à l’école, mais ne se fait pas à l’idée de devenir paysan, de devoir rester vivre dans ce village isolé de Macédoine où il est né.

Joué par un garçon du village où le film a été tourné, Ahmet garde donc les moutons et prend soin de son petit frère qui ne parle pas, ne parle plus en fait depuis la mort récente de leur mère. Elle aimait la musique et ses fils entretiennent ce lien musical avec leur maman disparue. Telle une apparition, le berger rencontre une jeune voisine, Aya, jolie demoiselle revenue de la ville pour être présentée à un prétendant, en vue d’un mariage très arrangé. Une nuit où les moutons s’échappent, Ahmet les suit jusqu’à une rave-party nocturne dans la campagne, la bande de brebis au milieu de la teuf. Le lendemain, il en manque une, qui réapparaitra plus tard, toute rose, autre apparition.

Un berger mouton noir

Aya et ses copines répètent une danse pour la kermesse du village, Ahmet se fait alors DJ tracteur, des enceintes sur l’engin agricole, et le garçon fait danser les filles et les collines. Dans leurs colorées robes traditionnelles, elles vont heurter les pères et les traditions avec une chorégraphie peu orthodoxe. Et lors d’une nuit agitée dans la bourgade, Ahmet va diffuser de la techno par la sono de la mosquée.

Il y a ainsi du burlesque et de la techno dans ce « film contemporain sur la vie villageoise », où un chœur antique des femmes papotant sous un arbre observe le quotidien de la bourgade. Avec ce berger qui aime la musique, tel un mouton noir dans la communauté, Georgi M. Unkovski évoque l’ouverture au monde d’une communauté rurale des Balkans, la condition féminine, et la destinée, « entre le respect des traditions et l’affirmation de soi ».

Patrick TARDIT

« Le garçon qui faisait danser les collines », un film de Georgi M. Unkovski (sortie le 3 juin).