Aveyron : une campagne pour casser les clichés

Longtemps associé à ses paysages, à son patrimoine et à sa qualité de vie, l’Aveyron entend désormais faire connaître une autre facette de son identité : celle d’un territoire économique performant, innovant et attractif.

À l’initiative du Département et de l’agence Aveyron Attractivité Tourisme, une campagne nationale de communication met en lumière douze entreprises aveyronnaises leaders dans leurs secteurs.

Déployée depuis le mois de mai dans les transports en commun, les espaces d’affichage stratégiques et sur le web, cette opération vise un objectif clair : déconstruire les idées reçues sur un département souvent réduit à son image rurale.

Un territoire économique loin des stéréotypes

Avec un taux de chômage oscillant entre 5 et 6 % selon les bassins d’emploi, contre environ 8 % au niveau national, l’Aveyron affiche des indicateurs économiques solides. Le département s’appuie sur un réseau dense de PME industrielles, de sociétés exportatrices et d’entreprises innovantes qui recrutent chaque année dans des secteurs variés.

Pour les collectivités locales et les acteurs économiques, il devient essentiel de faire connaître cette réalité au-delà des frontières du territoire.

« Nous assumons pleinement ce message : l’Aveyron n’est pas seulement un territoire où l’on vient se ressourcer, c’est un territoire où l’on peut réussir », souligne Arnaud Viala. « Nos entreprises recrutent, innovent et rayonnent bien au-delà de nos frontières. »

Douze entreprises emblématiques mises en avant

La campagne s’appuie sur douze affiches au ton volontairement direct, mettant en avant des chiffres clés et des réussites entrepreneuriales locales. Parmi les entreprises valorisées figurent :

2PS – Projection Plasma Système, reconnue à l’international pour ses technologies de revêtement d’implants orthopédiques ;

C3RB, dont le logiciel de gestion de bibliothèques équipe 75 % des départements français ;

Made in Bébé, devenu le numéro un français de la vente en ligne d’articles de puériculture ;

Sefee, acteur international des faisceaux électriques et systèmes électroniques pour l’aéronautique, qui emploie près de 200 collaborateurs en Aveyron.

À travers ces exemples, les organisateurs souhaitent montrer qu’innovation, industrie et exportation ne sont pas l’apanage des grandes métropoles.

Une campagne portée par les entreprises elles-mêmes

Les douze sociétés sélectionnées appartiennent toutes à la Team Aveyron, un collectif créé fin 2025 pour fédérer les dirigeants engagés dans l’attractivité du territoire. Cette communauté rassemble aujourd’hui une centaine d’entrepreneurs qui jouent un rôle d’ambassadeurs économiques.

Pour Jean-Luc Calmelly, l’enjeu est avant tout de changer le regard porté sur le département : « Oui, l’Aveyron est rural, mais il est aussi industriel, dynamique et tourné vers l’avenir. Nous avons des entreprises leaders, des emplois à pourvoir et un cadre de vie attractif : c’est cette combinaison que nous voulons rendre visible. »

“Demain, c’est maintenant” : attirer de nouveaux talents

Pensée comme un contre-pied aux campagnes institutionnelles classiques, l’opération privilégie les performances économiques aux images de carte postale. Sous le slogan « Demain, c’est maintenant », le dispositif sera diffusé en deux temps, au printemps puis à l’automne, avec un ciblage particulier des actifs et des porteurs de projets en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et en région PACA.

Affichage dans les gares et aéroports, campagne digitale et relais dans la presse nationale composent ce plan de communication ambitieux.

Au-delà de l’image, l’objectif est surtout démographique et économique : attirer de nouveaux habitants, entrepreneurs et salariés qualifiés dans un contexte où les grandes métropoles souffrent de la hausse du coût de la vie et de la saturation