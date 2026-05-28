Le camion magique des Petits Princes transforme l’hôpital en salle de spectacle

Les 3 et 4 juin 2026, le camion magique de l’Association Petits Princes fait escale à l’hôpital d’enfants du CHRU de Nancy pour offrir aux jeunes patients, à leurs familles et aux équipes soignantes un moment hors du temps, placé sous le signe de la magie, du mystère et de l’émerveillement.

Véritable spectacle itinérant, ce camion hors norme de 40 tonnes et 21 mètres de long abrite une salle de spectacle de 70 places entièrement équipée. Pensé pour accueillir tous les enfants, il est accessible aux personnes à mobilité réduite et propose des places adaptées, afin de permettre au plus grand nombre de profiter de cette expérience unique.

Un nouveau spectacle : Enquête au Manoir des Lumières

Pour cette nouvelle tournée nationale, les enfants sont invités à plonger dans l’univers fascinant du spectacle « Enquête au Manoir des Lumières ». Sur scène, des artistes de talent proposent des numéros mêlant magie, humour et surprises, pour émerveiller petits et grands et leur faire oublier, le temps d’un instant, leur quotidien hospitalier.

Une initiative au service des enfants hospitalisés

Depuis 1987, l’Association Petits Princes réalise les rêves des enfants et adolescents gravement malades. En donnant vie à leurs rêves, elle leur apporte une énergie supplémentaire pour affronter la maladie.

Depuis plus de dix ans, l’association s’engage également auprès des établissements de santé en soutenant des projets destinés à améliorer les conditions d’hospitalisation des enfants. La tournée du camion magique s’inscrit dans cette démarche, en proposant une expérience immersive directement au cœur des services pédiatriques.

Après une première étape remarquée en 2025, qui avait rassemblé plus de 1 500 spectateurs, le camion magique revient en 2026 dans 19 hôpitaux partenaires à travers la France, du 11 mars au 4 juin.