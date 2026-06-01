Chambley Air Passion 2026 : neuf jours pour faire de la Lorraine la capitale européenne de l’aviation légère

Du 25 juillet au 2 août 2026, la plateforme de Chambley Planet’Air accueillera la première édition de Chambley Air Passion. Plus qu’un simple meeting aérien, l’événement ambitionne de devenir le grand rendez-vous européen de l’aviation légère et le point de convergence des pilotes ULM venus de toute l’Europe.

Un nouveau rendez-vous aéronautique

Pendant neuf jours, la base de Chambley Planet’Air vibrera au rythme des décollages, des rencontres et des animations aériennes. Avec Chambley Air Passion, les organisateurs souhaitent proposer un format inédit, bien différent des meetings traditionnels concentrés sur quelques heures de démonstrations.

L’ambition est claire : replacer Chambley sur la carte des grands événements aéronautiques européens et faire de la plateforme un lieu de vie permanent où pilotes, passionnés et grand public se côtoient du matin au soir.

« Nous voulons créer un véritable rassemblement aéronautique, un lieu où l’on vient voler, échanger, découvrir et partager une passion commune », résument les organisateurs.

Toutes les disciplines aériennes réunies

L’événement mettra à l’honneur l’ensemble des pratiques aéronautiques présentes sur le site de Chambley. ULM multiaxes, pendulaires, autogires, paramoteurs, planeurs, parapentes, parachutisme, aéromodélisme et montgolfières seront représentés tout au long de la semaine.

Les envols de montgolfières au lever et au coucher du soleil s’annoncent comme l’un des spectacles phares de cette première édition. Des démonstrations aériennes et des présentations d’appareils viendront également rythmer le programme quotidien.

Les visiteurs auront accès aux zones d’exposition, pourront approcher les machines et échanger directement avec les équipages. Simulateurs de vol, ateliers pédagogiques, espaces dédiés aux formations aéronautiques et animations de découverte permettront également au public de s’immerger dans l’univers de l’aviation.

Les armées, les services d’incendie et de secours ainsi que la gendarmerie participeront également à la manifestation en présentant leurs matériels et leurs missions.

Faire de Chambley le grand rassemblement ULM de l’été

Au-delà du grand public, Chambley Air Passion vise avant tout les pilotes eux-mêmes. La plateforme lorraine dispose d’atouts rares : une vaste infrastructure capable d’accueillir un grand nombre d’aéronefs, des espaces de stationnement importants, un environnement aérien favorable et une situation géographique centrale au cœur de l’Europe occidentale.

Durant toute la durée de l’événement, les équipages arrivant en ULM pourront stationner sur place, participer aux animations et vivre l’événement de l’intérieur. Les organisateurs espèrent ainsi créer un véritable lieu de convergence pour la communauté de l’aviation légère.

Dans le milieu aéronautique, certains n’hésitent déjà plus à évoquer l’idée d’un futur « Oshkosh français » dédié à l’aviation légère européenne. Une comparaison ambitieuse qui traduit la volonté de recréer un grand rassemblement de pilotes où la convivialité compte autant que le vol lui-même.

L’Ultimate Air Challenge, point d’orgue de l’événement

Le moment fort de cette première édition sera sans conteste le départ officiel de l’Ultimate Air Challenge 2026, prévu le 1er août après plusieurs jours de qualifications organisées à Chambley.

Cette compétition européenne d’ULM repose sur un concept original inspiré des grandes courses au large. Les équipages devront rejoindre soixante balises réparties dans plus de vingt pays européens, en choisissant eux-mêmes leurs itinéraires.

Navigation, gestion de la météo, consommation de carburant, contraintes réglementaires et choix stratégiques seront autant de paramètres à maîtriser pour espérer l’emporter.

Grâce à un système de suivi en temps réel, le public pourra suivre l’évolution des concurrents tout au long de l’épreuve depuis la plateforme de Chambley.

Un levier pour le territoire

Au-delà de sa dimension sportive et festive, Chambley Air Passion constitue également un projet de développement territorial. L’événement vise à valoriser les capacités de la plateforme Chambley Planet’Air, à attirer des visiteurs du Grand Est et des pays voisins, mais aussi à promouvoir les métiers et les formations liés à l’aéronautique.

Dans une région qui compte peu de grands rendez-vous populaires en plein été, les organisateurs souhaitent inscrire durablement cette manifestation dans le calendrier événementiel. La présence de l’Ultimate Air Challenge lui confère d’emblée une portée européenne et une visibilité internationale.

Une ambition assumée

Avec Chambley Air Passion, la plateforme lorraine ne se contente pas d’organiser un nouvel événement aéronautique. Elle affiche l’ambition de devenir, le temps de neuf jours, le lieu où les pilotes européens ont envie de se retrouver.

Point de passage, terrain de rencontres et vitrine de l’aviation légère, Chambley pourrait bien accueillir, à l’été 2026, le rendez-vous que le monde francophone de l’ULM attendait depuis longtemps.