Ukraine : Londres et Paris élaborent un plan pour « cesser les combats »

Le Premier ministre britannique annonce une initiative franco-britannique alors que les alliés européens de Kiev se réunissent à Londres pour discuter de l’avenir de la sécurité sur le continent.

À l’heure où les inquiétudes grandissent face à un possible désengagement américain, une quinzaine de dirigeants européens se sont réunis ce dimanche 2 mars à Londres pour un sommet crucial sur le soutien à l’Ukraine et les futures garanties de sécurité en Europe.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a révélé sur la BBC que le Royaume-Uni et la France travaillent conjointement sur « un plan pour faire cesser les combats » entre l’Ukraine et la Russie. Cette annonce intervient deux jours après l’échange tendu entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche.

Le sommet de Londres, auquel participe notamment le président français Emmanuel Macron, vise à discuter de « la nécessité pour l’Europe de jouer son rôle en matière de défense » et des « prochaines étapes de la planification de garanties de sécurité solides » sur le continent, face au risque de retrait du parapluie militaire et nucléaire américain.

« La nouvelle administration modifie rapidement toutes les configurations de sa politique étrangère. Cela coïncide largement avec notre vision », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d’une interview accordée à la télévision d’État russe mercredi.

Le président ukrainien et le Premier ministre britannique ont signé un accord de prêt de 2,26 milliards de livres (près de 2,74 milliards d’euros) pour renforcer les capacités de défense de l’Ukraine. Ce prêt, qui sera remboursé avec les bénéfices des actifs russes gelés, servira selon Volodymyr Zelensky à « produire des armes en Ukraine« .

Après sa confrontation publique avec Donald Trump et le vice-président J.D. Vance à Washington, le dirigeant ukrainien a reçu un accueil nettement plus chaleureux à Londres, où des dizaines de personnes l’ont ovationné devant le 10 Downing Street. Son programme inclut une rencontre avec le roi Charles III et sa participation au sommet sur la sécurité prévu à partir de 14 heures.

Dans ce contexte de tensions diplomatiques, Emmanuel Macron a invité Trump et Zelensky « au calme, au respect, et à la reconnaissance » dans une interview accordée à plusieurs médias français. Le président français, qui dit avoir échangé avec les deux dirigeants depuis leur altercation, a souligné l’importance de discussions « stratégiques et confidentielles » plutôt que de confrontations publiques.

