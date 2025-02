Nancy : France-Palestine appelle à un rassemblement devant la BNP

L’association France-Palestine Solidarité appelle à un rassemblement, samedi 15 février de 10 à 13 heures devant la banque BNP-Paribas, 58 rue Saint-Jean à Nancy, soupçonnée de financer « le génocide et la colonisation en Cisjordanie ».

Dans un communiqué, l’Association France-Palestine Solidarité de Lorraine sud, appelle à un nouveau rassemblement devant la banque BNP-Paribas. Elle écrit : « BNP-Paribas finance le génocide à Gaza et la colonisation en Cisjordanie en investissant dans des sociétés impliquées dans les colonies israéliennes en Palestine. »

Occupation illégale de la Palestine

Le communiqué poursuit : « En janvier 2024, la Cour internationale de Justice (CIJ) a jugé plausible le risque de génocide à Gaza, et en juillet, a déclaré illégale l’occupation de la Palestine par Israël. La BNP, cependant a accordé 22,2 milliards de dollars de prêts et de souscriptions à des sociétés impliquées dans la colonisation illégale de la Palestine. En août 2023, elle détenait 3,9 milliards de dollars en actions et obligations dans ces mêmes sociétés.

Entre janvier 2021 et août 2023, la BNP a ainsi accordé 5,7 milliards d’euros de prêts et de souscriptions aux plus importants fabricants d’armes qui fournissent l’armée israélienne. En mars 2024, alors que le nombre de victimes à Gaza s’élevait déjà à plus de 30 000, et que la CIJ ordonnait aux États membres de l’ONU de prendre toutes mesures pour prévenir un génocide, la BNP s’est engagée à hauteur de 2 milliards de dollars dans une levée de fonds, destinée à combler « un déficit croissant lié à la guerre » menée par Israël. »

Complicité

L’Association France Palestine Solidarité de Lorraine sud appelle à dénoncer la complicité d’une banque qui fait passer la recherche de ses profits avant les milliers de victimes d’une guerre génocidaire.

L’AFPS informera les citoyens de Nancy en distribuant des tracts et en faisant signer des pétitions.