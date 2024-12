Bernie Sanders, sénateur US : « Pourquoi je vote contre le budget militaire »

Avec 1,4 million de militaires d’active, 800 bases déclarées dans 177 pays et un budget de 877 milliards de dollars, les forces armées des États-Unis coûtent une fortune aux Américains. Le sénateur Bernie Sanders n’a pas voté le budget 2025. Il dit pourquoi.

« Pourquoi je vote contre le budget militaire » explique Bernie Sanders, sénateur US indépendant du Vermont dans une déclaration reprise par le Guardian le 8 décembre 2024. Alors que de nombreux Américains ont du mal à joindre les deux bouts, les États-Unis dépensent des sommes énormes pour l’armée. »

Un taux élevé d’enfants pauvres

« Aujourd’hui, aux États-Unis, 60 % de notre population vit d’un salaire à l’autre, 85 millions de personnes ne sont pas assurées ou sous-assurées et 21,5 millions de ménages paient plus de 50 % de leur revenu pour se loger. Nous avons l’un des taux de pauvreté affectant les enfants les plus élevés de presque tous les pays développés de la planète, et 25 % des personnes âgées essaient de survivre avec 15 000 dollars par an ou moins. En d’autres termes, les États-Unis sont loin derrière d’autres grands pays pour protéger les plus vulnérables, et notre gouvernement a échoué pour des millions de familles de travailleurs.

Près de 900 milliards pour la Défense

Mais alors que tant d’Américains ont du mal à s’en sortir, les États-Unis dépensent des sommes d’argent énormes pour l’armée. Dans les jours à venir, avec relativement peu de débats, le Congrès votera, à une écrasante majorité, la loi sur le budget de la défense nationale, approuvant près de 900 milliards de dollars pour le Département de la défense (DoD). Si l’on y ajoute les dépenses consacrées aux armes nucléaires et aux dépenses de défense « d’urgence», le total approchera les 1000 milliards de dollars. Nous dépensons aujourd’hui plus que les neuf pays suivants réunis.

Je ne suis pas souvent d’accord avec Elon Musk, mais il a raison quand il dit que le Pentagone « ne sait pas vraiment comment son budget annuel de plus de 800 milliards de dollars est dépensé ». Le Département de la défense est le seul organisme gouvernemental qui n’a pas été en mesure d’effectuer un audit indépendant. Elle a récemment échoué à sa septième tentative d’affilée et n’a pas pu entièrement expliquer des parts énormes de ses actifs de 4 126 milliards de dollars.

Fraudes et gaspillages du complexe militaro-industriel

Très peu de personnes qui ont fait des recherches sur le complexe militaro-industriel doutent qu’il y ait des fraudes, des gaspillages et des dépassements de coûts dans le système. Les entreprises de la défense surfacturent régulièrement le Pentagone de 40 % – et parfois même de plus de 4 000 %. Par exemple, en octobre, RTX (anciennement Raytheon) a été condamné à une amende de 950 millions de dollars pour avoir gonflé les factures du Département de la Défense, en trichant sur les coûts de main-d’œuvre et de matériel, et pour avoir payé des pots-de-vin pour s’assurer des marchés pour les Affaires étrangères. En juin, Lockheed Martin a été condamné à une amende de 70 millions de dollars pour avoir surfacturé la marine pour les pièces d’avion, la dernière en date d’une longue série d’abus similaires. Le F-35, le système d’arme le plus cher de l’histoire, a connu des centaines de milliards de dépassements de coûts.

D’énormes bénéfices pour certaines entreprises

Aujourd’hui, à la suite d’une consolidation massive dans l’industrie, une grande partie du budget du Pentagone va maintenant à une poignée d’énormes entreprises de défense comme Lockheed Martin, RTX, General Dynamics et Northrop Grumman. Cette consolidation a été extrêmement rentable pour l’industrie: depuis 2022, ces quatre entreprises ont rapporté 609 milliards de dollars de revenus, dont 353 milliards de dollars dans les fonds tirés des contribuables américains, et ont enregistré 57 milliards de dollars de bénéfices. Au cours de cette même période, ils ont dépensé 61 milliards de dollars en dividendes et en rachats d’actions pour rendre leurs riches actionnaires encore plus riches.

Ces entreprises travaillant pour la défense fournissent également à leurs PDG des indemnités exorbitantes. Au cours des trois dernières années pour lesquelles des informations sont disponibles, ces entreprises ont payé à leurs PDG plus de 257 millions de dollars combinés – avec des salaires annuels qui sont environ 100 fois supérieurs à celui du Secrétaire à la Défense et 500 fois supérieur à celui de la moyenne des jeunes militaires engagés.

Lobbying et soutien aux candidats

Comment cela peut-il se produire ? Comment pouvons-nous continuer à donner d’énormes sommes d’argent à des entreprises qui pratiquent régulièrement la surfacturation au détriment des contribuables américains et qui se livrent souvent à la fraude? La réponse n’est pas compliquée. Ces compagnies – comme les compagnies pharmaceutiques, les compagnies d’assurance, Wall Street et l’industrie des combustibles fossiles – dépensent des millions en contributions et en lobbying. Au cours du récent cycle électoral, les grandes entreprises de la défense ont dépensé près de 251 millions de dollars pour faire pression et ont contribué à près de 37 millions de dollars pour soutenir des candidats aux élections. Surprise, surprise. La plupart des membres du Congrès votent pour des budgets militaires très gonflés, sans poser trop de questions.

Des milliards à l’Ukraine

Le manque de responsabilité au ministère de la Défense ne coûte pas seulement beaucoup d’argent des contribuables américains. Il coûte aussi des vies humaines. Les États-Unis fournissent des milliards de dollars pour aider à défendre l’Ukraine contre l’invasion de Poutine. Lorsque les entreprises de la défense ont déclaré qu’elles ne pouvaient pas augmenter la production sans davantage de soutien des contribuables, le Congrès a utilisé à plusieurs reprises des fonds d’urgence, avec environ 78,5 milliards de dollars pour acheter toujours plus de matériels et des services aux principales entreprises de défense.

Comment ces entreprises « patriotiques » ont-elles réagi ? Elles ont fait exploser les prix. RTX a augmenté les prix des missiles Stinger de 25 000 dollars dans les années 1990 à 400 000 dollars en 2023. Lockheed Martin et RTX ont porté le prix du système de missiles Javelin d’environ 263 000 dollars par unité juste avant la guerre (janvier 2022) à 350 700 dollars cette année (2024). Des hausses de prix similaires ont eu lieu pour les missiles Patriot et d’autres armes. Et ne vous y trompez pas : chaque fois qu’une entreprise réduit ses marges bénéficiaires, moins d’armes atteignent les lignes de front. La cupidité de ces entreprises de défense ne coûte pas seulement beaucoup d’argent aux contribuables américains ; elle tue les Ukrainiens.

Un demi-million d’Américains est sans abri

Les États-Unis ont besoin d’une armée forte, mais nous n’avons pas besoin d’un système de défense conçu pour faire faire d’énormes profits à une poignée de méga-entreprises de défense. Nous n’avons pas besoin de dépenser près de mille milliards de dollars pour l’armée, alors qu’un demi-million d’Américains est sans abri et que les enfants ont faim.

En ce moment de l’histoire, il serait sage que nous nous souvenions de ce que Dwight D. Eisenhower, un ancien général cinq étoiles, a dit dans son discours d’adieu en 1961 : « Dans les conseils de gouvernement, nous devons nous prémunir contre l’acquisition d’une influence injustifiée, qu’elle soit recherchée ou non, par le complexe militaro-industriel. Le potentiel de l’essor désastreux de ce pouvoir nocif existe et persistera. » Ce qu’Eisenhower a dit était vrai en 1961. C’est encore plus vrai aujourd’hui. Je voterai donc contre le budget militaire. »