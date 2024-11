Donald Trump annonce sa victoire

L’ancien président a d’ores et déjà revendiqué la victoire sur sa concurrente Kamala Harris. Il est vrai qu’il a obtenu 267 grands électeurs, sur les 270 nécessaires pour gagner.

Finalement, tous les sondages se sont trompés sur Trump. L’ancien président semble bien devoir devenir le 47ème président des Etats-Unis au terme d’une campagne électorale folle. Les premiers résultats sortis des urnes lui donnent une nette avance sur Kamala Harris.

Victoire en Géorgie

« Je remercie les électeurs de m’avoir élu 47ᵉ président », a déclaré le candidat républicain. Avant même les résultats définitifs, on sait que Trump s’impose dans trois États stratégiques majeurs. Après avoir remporté la Caroline du Nord, le candidat républicain obtient également la victoire en Géorgie, selon AP et CNN. Ce basculement est significatif pour cet État du sud qui dispose de 16 grands électeurs et qui avait choisi le camp démocrate lors de la précédente élection. La Pennsylvanie rejoint également le camp républicain.

267 grands électeurs sur 270

Les États décisifs en suspens Trump et Harris concentrent leurs efforts sur un groupe restreint d’États susceptibles de déterminer l’issue du scrutin : l’Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Les projections annoncent des résultats particulièrement serrés dans ces États.

Selon le décompte de l’agence Associated Press, le républicain peut désormais compter sur le vote de 267 grands électeurs, sur les 270 nécessaires pour gagner. Il a pour l’instant remporté trois « swing states » sur sept.