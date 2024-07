Joe Biden jette l’éponge

Le président démocrate a décidé de ne pas solliciter un deuxième mandat à la Maison blanche et passe de flambeau à sa vice-présidente Kamala Harris.

Le président américain, âgé de 81 ans, a enfin décidé de retirer sa candidature de la course à l’investiture démocrate pour la présidentielle. Manifestement sénile, incapable de tenir une conversation, lamentable lors de son face-à-face avec Trump, souvent perdu dans ses pensées, son entourage le pressait depuis plusieurs semaines d’abandonner.

Voici l’essentiel de son communiqué

« Ce fut le plus grand honneur de ma vie de servir en tant que Président. Et bien qu’il ait été dans mon intention de me représenter pour un nouveau mandat, je crois qu’il est dans le meilleur intérêt de mon parti et du pays que je me retire et me concentre uniquement sur l’accomplissement de mes devoirs de Président pour le reste de mon mandat.

Je m’adresserai à la Nation plus en détail cette semaine au sujet de ma décision.

Pour l’instant, permettez-moi d’exprimer ma plus profonde gratitude à tous ceux qui ont travaillé si dur pour me voir réélu. Je tiens à remercier la Vice-Présidente Kamala Harris pour avoir été une partenaire extraordinaire dans tout ce travail. Et permettez-moi d’exprimer ma sincère appréciation au peuple américain pour la foi et la confiance que vous avez placées en moi.

Je crois aujourd’hui ce que j’ai toujours cru : qu’il n’y a rien que l’Amérique ne puisse faire – lorsque nous le faisons ensemble. Nous devons juste nous rappeler que nous sommes les États-Unis d’Amérique.

Joe Biden »

Soutien à Kamala Harris

Un peu plus tard, Joe Biden a décidé d’apporter son soutien à sa vice-présidente pour l’investiture démocrate. « Ma toute première décision en tant que candidat du parti en 2020 a été de choisir Kamala Harris comme vice-présidente. Et cela a été la meilleure décision que j’ai prise. Aujourd’hui, je veux offrir mon soutien total à Kamala pour qu’elle soit la candidate de notre parti cette année. Démocrates – il est temps de s’unir et de battre Trump. C’est ce qu’il faut faire ».

La réponse de Donald Trump

Donald Trump n’a pas tardé à lui répondre. Voici la traduction de son propos :

« Joe Biden le Corrompu n’était pas apte à se présenter à la présidence, et il n’est certainement pas apte à servir, et ne l’a jamais été ! Il n’a atteint la position de président que par des mensonges, des Fake News, et en ne quittant pas son sous-sol. Tous ceux qui l’entourent, y compris son médecin et les médias, savaient qu’il n’était pas capable d’être président, et il ne l’était pas. Et maintenant, regardez ce qu’il a fait à notre pays, avec des millions de personnes traversant notre frontière, totalement sans contrôle et sans vérification, dont beaucoup viennent de prisons, d’institutions psychiatriques, et un nombre record de terroristes. Nous souffrirons grandement à cause de sa présidence, mais nous remédierons très rapidement aux dommages qu’il a causés. Make America Great again. »