La solidarité avec Gaza s’étend dans les Universités

Les universités françaises se mobilisent de plus en plus en faveur de la cause palestinienne et contre les actions d’Israël à Gaza. Le mouvement qui a débuté à Sciences Po Paris s’est propagé dans plusieurs villes.



La mobilisation à Sciences Po Paris a été la première en France, suivant en cela l’exemple de plusieurs campus américains. Des étudiants prenant des mesures symboliques fortes, telles que des grèves de la faim et le blocage des locaux. Cette détermination a conduit à la fermeture des locaux de l’école.

L’ESJ Lille occupée

La Sorbonne et d’autres universités ont également vu des manifestations et des rassemblements, démontrant une solidarité croissante parmi les étudiants français. Des actions similaires ont été signalées dans plusieurs autres villes françaises, dont Lyon, Saint-Étienne et Lille, avec des blocages de campus et des occupations d’amphithéâtres. L’École de journalisme de Lille, l’ESJ, a été occupée ce matin et les forces de l’ordre sont intervenues pour déloger manu militari les étudiants. Même chose à l’université de Tolbiac où les CRS sont intervenus, à la Sorbonne, à Clignancourt, Paris-Saclay…

Cette solidarité transatlantique souligne l’importance internationale de la question et renforce le soutien mondial en faveur de Gaza.

Solidarité croissante avec la cause palestinienne

Malgré les critiques et les dénonciations de certaines autorités, dont Gabriel Attal, Premier ministre, les étudiants restent déterminés à faire entendre leur voix. Les revendications vont de la condamnation des actions israéliennes à Gaza à la cessation des partenariats universitaires avec Israël, reflétant une volonté de prendre des mesures concrètes pour soutenir la cause palestinienne.

Le mouvement a également suscité des débats internes, notamment à Sciences Po Paris, où un débat houleux a eu lieu en présence de l’administrateur provisoire de l’École. Malgré les tensions, l’appel au calme a été lancé, surtout en prévision des examens à venir.

En dépit des défis et des différences d’opinions, la mobilisation étudiante en France montre une solidarité croissante envers Gaza et une détermination à agir pour promouvoir la paix et les droits de l’Homme dans la région.

À Lille ce matin, la police tape sur les étudiants de l’ESJ mobilisés pour la Palestine.

En France on criminalise la compassion.

🎥@brouillonzero pic.twitter.com/5GYfu00CJj — Marcel (@realmarcel1) May 3, 2024