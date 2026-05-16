Cattenom (57) : Exercice national de sûreté nucléaire

Les 4 et 5 juin prochains, la centrale nucléaire de Cattenom sera le théâtre d’un vaste exercice national de sûreté nucléaire et de sécurité civile, coorganisé par la préfecture de la Moselle, EDF et l’Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection (ASNR). Un dispositif de grande ampleur mobilisant des centaines d’acteurs, y compris des autorités luxembourgeoises et allemandes.

Un exercice inscrit dans un programme national

Cet exercice s’inscrit dans le cadre du programme national élaboré par l’État, EDF et l’ASNR, qui prévoit des simulations régulières pour l’ensemble des centrales du parc nucléaire français. Son objectif central est de tester l’organisation et la gestion de crise qui seraient déployées par les pouvoirs publics et EDF en cas d’accident nucléaire réel, afin d’en évaluer les forces et les axes d’amélioration.

À partir d’un scénario fictif — inconnu des participants jusqu’au lancement — la centrale de Cattenom simulera un accident technique grave. Ce scénario enclenchera la mise en œuvre de deux plans d’urgence complémentaires : le Plan d’Urgence Interne (PUI), établi et déclenché par EDF pour ramener l’installation dans un état sûr, et le Plan Particulier d’Intervention (PPI), placé sous la responsabilité du préfet, destiné à protéger les populations, les biens et l’environnement à l’extérieur du site.

Des centaines d’acteurs mobilisés sur le terrain

L’exercice impliquera une coordination exceptionnelle entre de nombreux acteurs institutionnels et opérationnels, réunis sur le terrain et dans les centres de crise de la préfecture, du CNPE et de l’ASNR :

Les personnels de la centrale nucléaire de Cattenom et les appuis techniques nationaux d’EDF

Les services de l’État : forces de l’ordre, SDIS de la Moselle, CRS autoroutière Alsace-Lorraine, Agence Régionale de Santé, Éducation nationale, Direction interdépartementale des routes de l’Est

L’Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection (ASNR)

Les mairies et collectivités locales, ainsi que la Commission Locale d’Information (CLI) de Cattenom

Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Les opérateurs de réseau partenaires : SNCF Réseau et VNF

Les autorités luxembourgeoises et allemandes, témoignant de la dimension transfrontalière du dispositif

Les élus locaux seront étroitement associés au déroulement de l’exercice. Il est à noter qu’aucune action particulière ne sera attendue de la population durant ces deux jours.

Information et communication du public : des objectifs à part entière

La communication vers la population constitue un volet central de cet exercice. L’exercice servira aussi à tester la chaîne de décisions des pouvoirs publics, ainsi que la coordination entre les différents services, y compris les actions de communication de crise.

Dans ce cadre, une réunion publique à destination de la population et des élus est programmée le mardi 19 mai 2026 à partir de 17 h 30 à la Salle du Casino de Cattenom (Rue Général de Gaulle, 57570 Cattenom). Cette réunion présentera les détails de l’exercice au grand public.

Conférence de presse : le 19 mai 2026 à 18h30

À l’issue de la réunion publique, Pascal Bolot, préfet de la Moselle, tiendra une conférence de presse en présence de Nicolas Bachelet, directeur du CNPE de Cattenom, et de Camille Périer, cheffe de la division de Strasbourg de l’ASNR. Cette conférence se tiendra à la même adresse : Salle du Casino de Cattenom, Rue Général de Gaulle, 57570 Cattenom, à partir de 18 h 30.

À RETENIR

📅 Mardi 19 mai 2026 à 17 h 30 — Réunion publique (population & élus)

📅 Mardi 19 mai 2026 à 18 h 30 — Conférence de presse

📍 Lieu : Salle du Casino de Cattenom — Rue Général de Gaulle, 57570 Cattenom

📆 Exercice : 4 et 5 juin 2026 — CNPE de Cattenom & Préfecture de la Moselle