Nancy et Toul : Le Printemps de la Palestine

Pour la quinzième fois, l’association France Palestine Solidarité de Lorraine Sud (AFPPS) lance le printemps de la Palestine du 16 au 30 mai sur l’agglomération Nancéienne et à Toul.

Ce festival propose à la fois de la danse, de la musique, du cinéma, des expositions, des conférences, de la poésie et de la gastronomie.

En ces temps dramatiques pour le peuple Palestinien, tant à Gaza qu’en Cisjordanie ou au Liban, l’AFPS souhaite partager avec les lorrains une autre vision de la Palestine avec sa richesse culturelle et humaine tout en alertant sur le risque de sa disparition pure et simple face aux offensives génocidaires du gouvernement Israélien.

Comme d’habitude le lancement du festival aura lieu sur la place Maginot à Nancy au cours d’un après-midi qui réunira musiciens, danseurs, graffeurs et diverses animations, le samedi 16 mai de 14h à 18h.

Printemps de la Palestine 2026 programme