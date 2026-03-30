Athanor : une officine criminelle au cœur d’une loge maçonnique

Vingt-deux personnes sont jugées pendant trois mois et demi. Treize accusés encourent la réclusion à perpétuité, parmi lesquels quatre militaires, trois policiers dont un retraité des services de renseignement, un agent de sécurité et deux chefs d’entreprise. Le procès doit durer jusqu’au 17 juillet 2026.

Tout se passe dans un immeuble chic à Neuilly-sur-Seine, où se niche, dans une arrière-cour, un temple discret de la franc-maçonnerie : la loge Athanor. Le nom fait référence à un fourneau à combustion lente, symbole de transformation intérieure dans la tradition maçonnique. C’est au sein de cette loge, installée à Puteaux (Hauts-de-Seine), que s’est constituée une véritable cellule criminelle.

Comment l’affaire a été découverte

L’affaire est révélée presque par hasard à l’été 2020. Deux hommes à bord d’une voiture sont arrêtés par la police, qui les prend d’abord pour des cambrioleurs. Ils étaient en réalité là pour assassiner Marie-Hélène Dini, une dirigeante d’entreprise dans le secteur de la formation, qui ne se doutait de rien.

Les principaux protagonistes

Le cœur du réseau repose sur trois hommes membres de la loge :

Jean-Luc Bagur, 69 ans, collectionneur d’armes et « vénérable maître » de la loge, qui avait commandité pour « 70 000 euros hors taxes » l’élimination de Marie-Hélène Dini, sa concurrente dans le milieu du coaching professionnel.

69 ans, collectionneur d’armes et « vénérable maître » de la loge, qui avait commandité pour « 70 000 euros hors taxes » l’élimination de Marie-Hélène Dini, sa concurrente dans le milieu du coaching professionnel. Frédéric Vaglio , entrepreneur de 53 ans, accusé d’être l’intermédiaire entre les commanditaires et les exécutants.

, entrepreneur de 53 ans, accusé d’être l’intermédiaire entre les commanditaires et les exécutants. Daniel Beaulieu , 72 ans, ancien commandant de la DCRI (devenue depuis la DGSI), reconverti dans l’intelligence économique, qui menait avant son arrestation une double vie « parfaitement cloisonnée » entre ses deux compagnes. C’est lui le donneur d’ordres intermédiaire, qui orchestrait les « missions » sur le terrain.

, 72 ans, ancien commandant de la DCRI (devenue depuis la DGSI), reconverti dans l’intelligence économique, qui menait avant son arrestation une double vie « parfaitement cloisonnée » entre ses deux compagnes. C’est lui le donneur d’ordres intermédiaire, qui orchestrait les « missions » sur le terrain. Sébastien Leroy, agent de sécurité passionné d’espionnage, bras armé de Beaulieu, qui a admis en garde à vue être l’exécutant de la plupart des agressions, vols, assassinat et tentatives de meurtre, affirmant avoir été « progressivement manipulé » par Beaulieu, qui lui avait proposé de devenir « informateur pour le renseignement intérieur ».

Une escalade criminelle

Les « missions » du réseau vont crescendo : agression et vol d’un ordinateur par un faux livreur de pizza, incendie d’une voiture, rats morts déposés dans un jardin, agression d’un élu… jusqu’à l’assassinat, en novembre 2018, du pilote automobile Laurent Pasquali, tué pour un recouvrement de dettes.

Laurent Pasquali a été tué dans le parking souterrain de son immeuble — des tueurs l’y attendaient avec un pistolet muni d’un silencieux. Son corps a été enterré dans un bois en Haute-Loire, à 500 km de là.

L’affaire comporte également la tentative d’assassinat d’un syndicaliste « gilet jaune » : Hassan Touzani, jugé « gênant » par ses employeurs, qui avaient eux aussi passé commande auprès du réseau.

La manipulation au cœur du système

Les deux militaires de la DGSE interpellés près du domicile de Marie-Hélène Dini affirment avoir été manipulés : ils croyaient cibler un agent du Mossad pour le compte de l’État français. Ce ressort de la manipulation est central dans le dossier : l’un des principaux exécutants a avoué avoir été persuadé d’agir dans le cadre de missions secrètes pour l’État.

Le procès

Vingt-deux personnes sont jugées pendant trois mois et demi. Treize accusés encourent la réclusion à perpétuité, parmi lesquels quatre militaires, trois policiers dont un retraité des services de renseignement, un agent de sécurité et deux chefs d’entreprise. Le procès doit durer jusqu’au 17 juillet 2026.

Pour l’avocat d’une des victimes, ce qui a été « terrifiant », c’est que les protagonistes — policiers, ex-membres de la DGSI, francs-maçons — sont précisément des gens censés agir pour le bien de la société. Pour celui du syndicaliste Touzani, Athanor, « ce sont d’abord des individus habités par un sentiment de toute-puissance ».

🕯️ LE SAVIEZ-VOUS ? Une affaire judiciaire exceptionnelle a ébranlé la France, centrée sur un groupe nommé « Athanor »,loge maçonnique. 👉 D’après l’enquête, ce cercle aurait regroupé d’anciens policiers, militaires, agents de renseignements et francs-maçons, accusés d’avoir… pic.twitter.com/NUgmALCpYS — Mister X Prime ©️ (@LuniqueMisterX) February 1, 2026