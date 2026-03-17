Gilets jaunes : neuf CRS condamnés

Neuf membres des compagnies républicaines de sécurité (CRS) ont été condamnés, mardi 17 mars, par le tribunal correctionnel de Paris à des peines allant de six mois à deux ans de prison avec sursis.

Ils étaient jugés pour des violences commises contre des manifestants du mouvement des « gilets jaunes », réfugiés dans un restaurant Burger King de la capitale lors de l’acte 3 de la mobilisation, le 1ᵉʳ décembre 2018.

Une décision de justice au-delà des réquisitions

Au terme de trois jours d’audience tenus à la mi-février, le parquet avait requis des peines comprises entre six et vingt mois de prison avec sursis. Le tribunal a finalement prononcé des sanctions légèrement supérieures à ces réquisitions, marquant la gravité des faits retenus contre les neuf fonctionnaires, tous issus de la CRS 43 basée à Chalon-sur-Saône à l’époque.

Ils étaient poursuivis pour violences volontaires avec circonstances aggravantes, dans un contexte de maintien de l’ordre particulièrement tendu.

Une scène de violences largement diffusée

Les faits remontent à une journée marquée par de fortes tensions dans la capitale. Alors que des affrontements opposaient manifestants et forces de l’ordre, plusieurs personnes s’étaient réfugiées dans un restaurant de la chaîne Burger King pour échapper aux gaz lacrymogènes.

Les images, captées par des témoins, des journalistes et des caméras de surveillance, ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. On y voit une intervention brutale des forces de l’ordre : coups de matraque, coups de pied, personnes à terre entre les tables. La séquence, d’une durée de deux minutes trente-sept, montre des manifestants frappés sans sommation apparente ni possibilité immédiate de quitter les lieux.

Ces images ont contribué à nourrir un débat national sur les pratiques du maintien de l’ordre en France.

Des policiers qui reconnaissent des gestes « inadaptés »

Lors de leur procès, les neuf CRS ont admis certains gestes qu’ils ont qualifiés d’« inadaptés », tout en refusant de présenter des excuses. Ils ont expliqué leur comportement par un contexte qu’ils ont décrit comme « insurrectionnel », évoquant également leur fatigue et la pression liée à des semaines de mobilisation intense.

À la barre, plusieurs ont fait part d’un sentiment d’abandon par leur hiérarchie, mettant en cause l’organisation et les consignes de la préfecture de police de Paris.

La question de la proportionnalité de la force

De son côté, la procureure de la République, Marie Dubarry, a recentré le débat sur la légalité de l’action policière. Selon elle, l’enjeu du procès n’était pas de juger l’ensemble de la situation de maintien de l’ordre ce jour-là, mais « le moment précis où l’usage de la force a cessé d’être nécessaire et proportionné ».

Le tribunal a suivi cette ligne d’analyse en estimant que, dans ce cas précis, la réponse policière avait dépassé le cadre légal.

Un jugement symbolique

Cette décision s’inscrit dans un contexte plus large de remise en question des pratiques policières lors du mouvement des « gilets jaunes », marqué par de nombreuses accusations de violences et plusieurs enquêtes judiciaires.

Elle constitue un signal judiciaire fort sur les limites de l’usage de la force par les forces de l’ordre, rappelant que même dans des situations de forte tension, l’action policière doit rester strictement encadrée par le principe de proportionnalité.