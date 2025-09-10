Mercredi 10 septembre 2025 : Qui bloque quoi ?

En réponse au plan d’austérité de 44 milliards d’euros proposé par le gouvernement de François Bayrou, une mobilisation d’ampleur est prévue en France avec un seul mot d’ordre : « Bloquons Tout ».
Voici un aperçu des événements attendus, basé sur les informations disponibles. Et la carte de France de la mobilisation.
Blocages et manifestations
- Mouvement citoyen et syndical : Le mouvement, initialement lancé par des collectifs citoyens sur les réseaux sociaux, a gagné le soutien de syndicats comme la CGT, SUD-Rail, SUD-Aérien, SUD-Éducation, et d’autres. Il vise à paralyser le pays pour protester contre des mesures comme les coupes dans la santé, la suppression de jours fériés et le gel des prestations sociales.
- Actions prévues : Blocages stratégiques des périphériques parisiens, dépôts pétroliers, raffineries, plateformes logistiques (ex. Amazon), aéroports, gares, et axes routiers comme le tunnel du Prado à Marseille.
- Manifestations : Une quarantaine de manifestations traditionnelles sont attendues à travers le pays, notamment à Paris, Marseille, Bordeaux, Dijon, Lille et Strasbourg. À Paris, des rassemblements sont prévus dès l’aube (5h-7h) aux dépôts RATP (Belliard, Lagny), aux portes de la capitale (Bagnolet, La Chapelle, Italie, Orléans), et dans la journée à République (11h-14h), Châtelet (13h), et Les Halles (14h).
- Opérations ciblées : Péages gratuits, occupations pacifiques de lieux publics (préfectures, mairies), et actions de désobéissance civile comme des sabotages de radars ou des blocages d’universités.
- Ampleur estimée : Les autorités anticipent environ 100 000 manifestants à l’échelle nationale, avec une intensité potentiellement élevée due à l’absence de coordination centralisée, ce qui pourrait compliquer l’anticipation des actions.
Perturbations dans les transports
- SNCF : Les syndicats SUD-Rail et CGT Cheminots appellent à la grève, ce qui pourrait perturber les TGV, Ouigo, TER, Intercités et Transilien. Les prévisions de circulation seront disponibles 1 à 2 jours à l’avance sur le site de la SNCF.
- RATP : Le syndicat La Base (majoritaire au RER) appelle à la grève, avec des piquets dès 4 h 30 à Malakoff et des perturbations attendues sur les métros, bus, trams et RER. Consultez le site de la RATP pour les prévisions.
- Aérien : SUD-Aérien et CGT Air France appellent à des blocages dans les aéroports. Des annulations ou retards de vols sont possibles ; vérifiez auprès des compagnies aériennes et des aéroports.
Autres secteurs touchés
- Éducation : SUD-Éducation appelle à la grève dans les écoles, collèges et lycées. Les écoles primaires pourraient informer les familles des absences de professeurs, mais pas les collèges et lycées.
- Santé : SUD Santé Sociaux soutient le mouvement, avec des piquets de grève (ex. hôpital Tenon à Paris à 10h). Des réquisitions pourraient limiter les perturbations dans les urgences.
- Services publics et commerces : La CGT Fonction publique et CGT Commerce appellent à la grève, ce qui pourrait affecter l’accueil dans les administrations et certains magasins.
Réponse des autorités
Le toujours ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a donné des consignes de fermeté, avec une mobilisation massive des forces de l’ordre (80.000 fonctionnaires, policiers et gendarmes) pour sécuriser les infrastructures essentielles (gares, routes, périphériques). Il a mis en garde contre les dégradations de bâtiments publics. Une attention particulière sera portée à l’Île-de-France, Paris, Marseille, Bordeaux, Dijon, Lille et Strasbourg.
Cette mobilisation survient dans un climat de crise politique après la perte de confiance de François Bayrou à l’Assemblée nationale lundi 8 septembre, entraînant sa démission. Les manifestants ciblent désormais le président Emmanuel Macron et LFI demande sa destitution.
