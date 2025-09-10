Mercredi 10 septembre 2025 : Qui bloque quoi ?

En réponse au plan d’austérité de 44 milliards d’euros proposé par le gouvernement de François Bayrou, une mobilisation d’ampleur est prévue en France avec un seul mot d’ordre : « Bloquons Tout ».

Voici un aperçu des événements attendus, basé sur les informations disponibles. Et la carte de France de la mobilisation.

Blocages et manifestations

: Le mouvement, initialement lancé par des collectifs citoyens sur les réseaux sociaux, a gagné le soutien de syndicats comme la CGT, SUD-Rail, SUD-Aérien, SUD-Éducation, et d’autres. Il vise à paralyser le pays pour protester contre des mesures comme les coupes dans la santé, la suppression de jours fériés et le gel des prestations sociales. Actions prévues : Blocages stratégiques des périphériques parisiens, dépôts pétroliers, raffineries, plateformes logistiques (ex. Amazon), aéroports, gares, et axes routiers comme le tunnel du Prado à Marseille.

: Péages gratuits, occupations pacifiques de lieux publics (préfectures, mairies), et actions de désobéissance civile comme des sabotages de radars ou des blocages d’universités. Ampleur estimée : Les autorités anticipent environ 100 000 manifestants à l’échelle nationale, avec une intensité potentiellement élevée due à l’absence de coordination centralisée, ce qui pourrait compliquer l’anticipation des actions.

Perturbations dans les transports

: Le syndicat La Base (majoritaire au RER) appelle à la grève, avec des piquets dès 4 h 30 à Malakoff et des perturbations attendues sur les métros, bus, trams et RER. Consultez le site de la RATP pour les prévisions. Aérien : SUD-Aérien et CGT Air France appellent à des blocages dans les aéroports. Des annulations ou retards de vols sont possibles ; vérifiez auprès des compagnies aériennes et des aéroports.

Autres secteurs touchés

: SUD Santé Sociaux soutient le mouvement, avec des piquets de grève (ex. hôpital Tenon à Paris à 10h). Des réquisitions pourraient limiter les perturbations dans les urgences. Services publics et commerces : La CGT Fonction publique et CGT Commerce appellent à la grève, ce qui pourrait affecter l’accueil dans les administrations et certains magasins.

Réponse des autorités

Le toujours ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a donné des consignes de fermeté, avec une mobilisation massive des forces de l’ordre (80.000 fonctionnaires, policiers et gendarmes) pour sécuriser les infrastructures essentielles (gares, routes, périphériques). Il a mis en garde contre les dégradations de bâtiments publics. Une attention particulière sera portée à l’Île-de-France, Paris, Marseille, Bordeaux, Dijon, Lille et Strasbourg.

Cette mobilisation survient dans un climat de crise politique après la perte de confiance de François Bayrou à l’Assemblée nationale lundi 8 septembre, entraînant sa démission. Les manifestants ciblent désormais le président Emmanuel Macron et LFI demande sa destitution.