Reims : une trottinette électrique à l’origine de l’incendie mortel

Quatre personnes ont péri dans le sinistre qui s’est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi dans un immeuble HLM de la ville des Sacres. Le procureur confirme le caractère accidentel du drame.

Une trottinette électrique est à l’origine de l’incendie qui a coûté la vie à quatre personnes dans un immeuble HLM de Reims, dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 juin. Cette information a été confirmée samedi par le procureur de Reims, François Schneider, lors d’un point presse au tribunal.

« Il n’y a aucun doute sur le caractère purement accidentel de l’incendie », a déclaré le magistrat. L’origine du sinistre a été identifiée : le feu est parti d’une trottinette électrique, probablement de sa batterie lithium-ion. Toutefois, les enquêteurs ne savent pas encore précisément ce qui a déclenché l’embrasement. Une expertise approfondie de l’appareil doit être menée pour déterminer les circonstances exactes.

Le procureur a souligné la dangerosité particulière de ce type d’incident : « Les incendies qui sont provoqués par ce type de batteries sont extrêmement difficiles à éteindre, puisque les cellules ont tendance à s’auto-entretenir lorsqu’elles brûlent, ce qui explique la violence et la rapidité de propagation de l’incendie. » Les secours n’ont pu maîtriser les flammes qu’après trois heures et demie d’intervention.

Le bilan humain est particulièrement lourd. Dans l’appartement d’où est parti le feu, un adolescent de 13 ans a trouvé la mort en se défenestrant pour échapper aux flammes. Un corps calciné a été découvert dans ce même logement, « vraisemblablement » celui de son frère âgé de 15 ans, selon le procureur. Leur beau-père, également présent lors du sinistre, a été blessé, mais il a survécu.

Les deux autres victimes sont une femme de 87 ans et son fils de 59 ans, résidents du huitième étage de l’immeuble. Ils ont succombé à une asphyxie causée par les fumées toxiques alors qu’ils tentaient d’évacuer le bâtiment.

Les témoins ont décrit aux enquêteurs « une scène de guerre« , selon les mots du procureur François Schneider, illustrant la violence de cet incendie qui aura marqué la ville de Reims.

⚫️Dans la nuit du 5au6juin, un incendie tragique a frappé l’allée Edgar Degas à Reims, coûtant la vie à plusieurs personnes et faisant un certain nombre de blessés. Nos pensées vont aux victimes,ainsi qu’à leurs proches. Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles. pic.twitter.com/GQT7OsfNrz

— Sapeurs-pompiers de la Marne (@SDIS51) June 6, 2025