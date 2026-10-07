Le Nobel de chimie à un Français et un Japonais

Henri B. Kagan de l’université Paris-Sud, (France) et Kenso Soai de l’université des sciences de Tokyo, (Japon) ont fait des découvertes qui ont été décisives pour les chimistes qui conçoivent des réactions pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

Une image miroir

Certaines molécules, comme les acides aminés, existent comme deux variantes qui sont l’image miroir de l’autre. Cependant, les organismes vivants ne contiennent qu’une seule de ces images miroirs. La façon dont l’asymétrie chimique telle que celle-ci aurait pu émerger était un mystère pour les chimistes. Henri B. Kagan et Kenso Soai se voient décerner le prix Nobel de chimie 2026 pour avoir découvert une solution à ce puzzle.

Rarement dans la nature

La chimie de la vie est ce que les chimistes appellent homochiral, d’après les mots grecs pour « même » et « main ». Comme les mains, tous les acides aminés existent sous forme de deux variantes en miroir, mais une seule d’entre elles se trouve dans les protéines de vos cellules. L’autre se trouve rarement dans la nature.

Pendant longtemps, les chimistes se sont demandé comment l’homochiralité pouvait émerger. Lorsqu’ils ont commencé à expérimenter des réactions chimiques qui peuvent former deux molécules en miroir, ils ont toujours obtenu des proportions égales des deux dans leurs tubes à essai. Cependant, les chimistes se sont efforcés de ne produire qu’une seule de ces images miroir, car dans le développement de molécules qui interagiront avec des êtres vivants – comme dans les produits pharmaceutiques – une seule image miroir aura l’effet souhaité.

Le prix Nobel de chimie 2026 reconnaît les découvertes qui ont permis aux chimistes de conduire des réactions chimiques qui conduisent à l’homochiralité.

Un mystère chimique élucidé

« Henri Kagan et Kenso Soai ont apporté une solution à un mystère chimique vieux de plus d’un siècle : comment l’homochiralité peut émerger spontanément. Les réactions chimiques qu’ils ont développées sont spectaculaires « , explique Heiner Linke, président du Comité Nobel de chimie.

Henri Kagan a franchi la première étape décisive en 1986, lorsqu’il a découvert une nouvelle façon de manipuler les réactions chimiques. Cela lui a permis de créer un plus grand excès d’une des images miroirs que ce qui avait été pensé auparavant possible.

Kenso Soai a franchi la prochaine étape. En 1995, une publication clé décrit comment il a conçu la première réaction chimique qui avait le potentiel d’être homochiral. En 2003, il réussit finalement. Il a présenté une réaction dans laquelle une seule des deux images miroirs possibles a été formée. En dehors de la vie elle-même, personne n’avait déjà réalisé cet exploit.

Grâce à Henri Kagan et Kenso Soai, nous savons maintenant comment l’homochiralité peut émerger. Leurs découvertes ont été décisives pour les chimistes qui conçoivent des réactions pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

Henri B. Kagan, né en 1930 à Boulogne-Billancourt, France. Doctorat 1960 du Collège de France, France. Professeur émérite à l’Université Paris-Sud, France.

Kenso Soai, né en 1950 à Hiroshima, au Japon. Doctorat 1979 de l’Université de Tokyo, Japon. Professeur émérite à l’Université des sciences de Tokyo, Japon.