Le Nobel de Chimie aux structures métallo-organiques

Le prix Nobel de chimie 2025 a été attribué à Susumu Kitagawa (Université de Kyoto), Richard Robson (Université de Melbourne) et Omar Yaghi (Université de Californie, Berkeley) pour leurs travaux sur les structures métallo-organiques (MOF).

Ces matériaux sont des cristaux faits de métaux et de molécules organiques, formant de véritables « cages » ou « chambres » à l’échelle nanométrique. Leur structure poreuse permet de capturer, stocker ou transformer différentes substances chimiques.

Les applications sont prometteuses :

capter le CO₂ de l’atmosphère,

extraire de l’eau de l’air désertique,

stocker des gaz toxiques,

décomposer des polluants ou encore

servir de catalyseurs dans des réactions chimiques.

Depuis les premières découvertes dans les années 1990, les chimistes ont créé des dizaines de milliers de MOF différents. Ces matériaux pourraient jouer un rôle clé dans la transition écologique et la lutte contre la pollution.