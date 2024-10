SpaceX bouleverse l’industrie spatiale avec une fusée révolutionnaire !

Dans un vol d’essai spectaculaire, aujourd’hui, l’entreprise d’Elon Musk est parvenue à récupérer le premier étage de sa mégafusée, franchissant une étape cruciale vers la réutilisation de ce lanceur lourd.

Le dimanche 13 octobre 2024, SpaceX a réalisé un exploit majeur dans le domaine spatial en réussissant à rattraper le premier étage de sa fusée Starship lors d’un vol d’essai. Cette manœuvre, d’une complexité inédite, marque un tournant décisif dans le développement de ce lanceur géant et ouvre la voie à sa réutilisation complète.

Après un décollage réussi à 07 h 25 (heure locale) depuis la base Starbase au Texas, le premier étage de la fusée, baptisé Super Heavy, s’est détaché comme prévu du vaisseau Starship. Environ neuf minutes plus tard, dans une manœuvre périlleuse, Super Heavy est revenu se poser sur son pas de tir. Des bras mécaniques surnommés « les baguettes », installés sur la tour de lancement, ont alors saisi l’étage en plein vol, l’immobilisant avec précision. « Mechazilla a attrapé le booster Super Heavy ! », s’est enthousiasmée l’entreprise sur son compte X, utilisant le surnom donné à sa tour de lancement.

Cette prouesse technique représente une avancée significative dans la stratégie de SpaceX visant à rendre ses lanceurs entièrement réutilisables. L’objectif est de pouvoir lancer davantage d’engins plus rapidement et à moindre coût, une approche essentielle pour les ambitions de l’entreprise en matière d’exploration spatiale.

Elon Musk, le fondateur de SpaceX, ne cache pas ses ambitions de coloniser Mars avec Starship. Par ailleurs, la NASA suit de près le développement de ce lanceur, qu’elle compte utiliser pour ramener ses astronautes sur la Lune.

Ce cinquième vol d’essai de Starship a également permis de tester des améliorations apportées au vaisseau lui-même. Suite au précédent test qui avait révélé des faiblesses lors de la rentrée atmosphérique, SpaceX a procédé à « une refonte complète du bouclier thermique » en utilisant des tuiles « de nouvelle génération ».

Le vaisseau Starship doit poursuivre son vol jusqu’à un amerrissage prévu dans l’océan Indien, répétant ainsi la performance réussie lors du précédent essai il y a quatre mois.

Malgré ces succès techniques, le développement de Starship ne se fait pas sans heurts. SpaceX a récemment exprimé sa frustration face aux lenteurs administratives de la FAA (Federal Aviation Administration) pour l’obtention des autorisations de vol.

L’entreprise fait également face à des accusations de pollution environnementale, notamment liées au système de déluge d’eau utilisé lors des lancements pour atténuer les ondes acoustiques. Des associations dénoncent les impacts potentiels sur la faune locale, la base spatiale étant située à proximité d’une réserve naturelle protégée.

Malgré ces défis, la réussite de ce vol d’essai marque une étape importante dans le développement de Starship et renforce la position de SpaceX comme acteur majeur de l’industrie spatiale.

The tower has caught the rocket!!

pic.twitter.com/CPXsHJBdUh

— Elon Musk (@elonmusk) October 13, 2024