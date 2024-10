Dangers des nouveaux vaccins : Jean-Marc Sabatier s’explique chez Karl Zéro

Dans une interview accordée à Karl Zéro, le chercheur Jean-Marc Sabatier alerte sur les risques des vaccins à ARN messager auto-amplifiants en développement et donne des conseils pour renforcer son immunité naturellement.

Les nouveaux vaccins à ARN messager inquiètent

Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche au CNRS, met en garde contre les vaccins à ARN messager auto-amplifiant actuellement en développement. Selon lui, cette nouvelle technologie est « la pire de toutes » et « la plus dangereuse » car elle permettrait une production continue et non maîtrisée de protéine Spike dans l’organisme.

Le chercheur explique que contrairement aux vaccins ARNm actuels, les versions auto-amplifiantes contiennent un complexe enzymatique capable de répliquer l’ARN messager indéfiniment. « On ne maîtrise strictement rien, ni la quantité de protéine Spike produite, ni les endroits où ça va aller », dit-il.

Des conseils pour renforcer son immunité naturellement

Face à ces risques, Jean-Marc Sabatier recommande de renforcer son immunité naturellement. Il conseille notamment :

Une supplémentation en vitamine D (3000 à 8000 UI/jour selon le poids)

Du magnésium (300 mg/jour)

Du zinc (15-25 mg/jour)

De la vitamine C à haute dose en cas de Covid long (3-4g/jour)

Des antioxydants comme la N-acétylcystéine ou le glutathion

Des oméga-3 (2g/jour)

Le chercheur insiste sur l’importance de la vitamine D, capable selon lui d’activer jusqu’à 2000 gènes protecteurs dans l’organisme.

Bien que ces recommandations ne constituent pas une prescription médicale, elles visent à optimiser le fonctionnement du système immunitaire face aux nouveaux défis sanitaires.