Covid-19 : Alerte sur les vaccins à ARNm auto-amplifiants !

La covid-19 revient en force avec un nouveau sous-variant XEC de la famille Omicron qui se répand comme une traînée de poudre. Aura-t-on bientôt en France le nouveau vaccin ARNm dit répliquant ou auto-amplifiant, déjà utilisé au Japon ? Explications avec Jean-Marc Sabatier*.

Alors que la variole du Singe a subitement disparu des radars (et des écrans télé), la Covid-19 fait un retour remarqué. Identifié en juin 2024 à Berlin, le sous-variant XEC du SARS-CoV-2, de la famille Omicron, se propage à grande vitesse dans toute l’Europe et notamment en France. Une campagne de vaccination automnale est annoncée par la Direction Générale de la Santé : elle se déroulera du 15 octobre 2024 au 31 janvier 2025 en même temps que la campagne de vaccination contre la grippe. Deux vaccins pour le prix d’un ! En attendant la venue des vaccins auto-amplifiants ?

« Des dégâts pour l’organisme humain »

On sait que les vaccins ARNm utilisés contre la Covid-19 durant la pandémie n’ont pas été très efficaces. Bien souvent, ils ont eu des effets secondaires graves que les autorités sanitaires refusent de reconnaître. Aujourd’hui, de nouveaux vaccins arrivent sur le marché. Ce sont des vaccins dits auto amplifiants ou réplicatifs, déjà acceptés au Japon depuis 2023.

De quoi s’agit-il ? Dans ces virus de nouvelle génération, une portion d’ARN a été insérée, codant pour un complexe réplicase. Le complexe réplicase a une activité ARN polymérase ARN dépendante. Cela veut dire qu’il est capable de créer le brin d’ARN complémentaire au brin d’ARN initial, avec les nucléotides appariés. Il va donc produire un ARN double brin. Ce second brin complémentaire ne peut pas être traduit en protéine par le ribosome de la cellule, mais il va servir de matrice pour fabriquer un autre brin d’ARN identique à l’ARN messager auto-amplifiant. D’où le terme « auto-amplifiant ».

Le Japon va vacciner dès cette semaine les personnes âgées avec ces nouveaux vaccins à ARNm auto-amplifiants. Une hérésie, pour Jean-Marc Sabatier qui prévoit « des dégâts pour l’organisme humain, du fait de la production dite continue dans le temps ».

En théorie, plus besoin de rappels

Sont-ils dangereux ? « Ces produits, ne sont pas des ‘’vaccins’’ puisqu’ils ne protègent ni de l’infection et de la transmission du virus. Ils ne correspondent pas non plus à une vraie ‘’thérapie génique’’, puisqu’ils ne soignent pas. Ils sont en réalité dangereux, affirme Jean-Marc Sabatier. Et personne ne sait quels seront leurs effets sur le corps humain à plus ou moins long terme. L’intérêt, pour les fabricants, c’est qu’il faut des doses moindres que le vaccin ARNm conventionnels et qu’il n’est pas besoin, en théorie, de rappels. »

Ces nouveaux vaccins sont-ils sûrs ? « Certainement pas, souligne encore Jean-Marc Sabatier. Avec les vaccins actuels, on se rend compte que la production de protéine Spike, qui devait être limitée, n’est pas du tout contrôlée. Avec les vaccins à ARNm auto-amplifiants, la protéine Spike sera finalement produite en continu, mais l’on ne sait pas quand l’ARNm auto-amplifiant cessera de produire de la Spike. Les effets de ces nouveaux ‘’vaccins’’ sur l’organisme seront assurément très délétères. »

*Jean-Marc Sabatier, docteur en biologie cellulaire et microbiologie. Directeur de recherche au CNRS, HDR en biochimie.



