Le Nobel de physique à deux Américains pour leurs contributions à l’IA et au machine learning

Le prix Nobel de physique 2024 a été décerné à John J. Hopfield et Geoffrey E. Hinton « pour des découvertes et inventions fondamentales qui permettent l’apprentissage automatique avec des réseaux neuronaux artificiels. »

« Je suis ébahi. Je n’imaginais pas que cela puisse arriver », a réagi à chaud Geoffrey Hinton, joint par le jury. J.Hopfield a créé une structure capable de stocker et de reconstruire des informations. Hinton a inventé une méthode qui permet de découvrir de manière indépendante des propriétés dans les données et qui est devenue importante pour les grands réseaux neuronaux actuellement utilisés.

