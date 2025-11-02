Grippe aviaire : mise en place de mesures de prévention en Meurthe-et-Moselle

Depuis la mi-octobre, le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène entraîne une mortalité significative d’oiseaux sauvages, migrateurs et autochtones, en Meurthe-et-Moselle et dans d’autres départements de la région Grand-Est. Des mesures spécifiques concernent 71 communes.

En conséquence, dans toutes les communes du département, les mesures destinées à protéger les élevages de volailles et d’oiseaux captifs sont d’application obligatoire. Les oiseaux domestiques doivent être mis à l’abri de tout contact avec la faune sauvage, faire l’objet d’une surveillance attentive et des analyses de laboratoire doivent être effectuées en cas de mortalité.

Du 3 novembre au 20 novembre 2025

En outre, dans la zone à risques particuliers mise en place par arrêté ministériel du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène, des mesures particulières sont mises en place. Cette zone comprend 71 communes du département (voir liste en annexe) situées sur les territoires de la Woëvre, du pays des Étangs et de la vallée de la Moselle, qui présentent des zones humides sur le trajet des principaux couloirs de migration et constituent des lieux privilégiés de repos pour les oiseaux.

Les mesures applicables, du 3 novembre 2025 au 20 novembre 2025, sur les 71 communes de cette zone sont les suivantes :

les activités de pêche et de chasse au gibier d’eau sont suspendues,

les lâchers de gibiers, transports et utilisations d’appelants sont réglementés ou interdits,

les activités lacustres et les activités de loisir en pleine nature en dehors des chemins forestiers ou ruraux sont réglementés ou interdits.

Par ailleurs, afin d’éviter des concentrations accrues d’oiseaux migrateurs et la prédation de poissons, il est recommandé de différer les vidanges d’étangs au-delà du 20 novembre.

Enfin, il est interdit, en tout temps et en tous lieux, de ramasser des oiseaux sauvages vivants ou morts et de les transporter. Il est spécifiquement demandé de ne pas s’approcher des oiseaux sauvages et de ne pas les nourrir.

Toute mortalité d’oiseaux sauvages, sans cause évidente, doit être signalée aux maires. Ceux-ci en feront le relais auprès du service départemental de l’Office français de la biodiversité.

Liste des 71 communes concernées

AMENONCOURT ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)

ANDILLY LA WOEVRE

ANSAUVILLE LA WOEVRE

ARNAVILLE VALLEE DE LA MOSELLE

AUTREPIERRE ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)

AVRICOURT ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)

BAYONVILLE-SUR-MAD VALLEE DE LA MOSELLE

BEAUMONT LA WOEVRE

BERNECOURT LA WOEVRE

BOUCQ LA WOEVRE

BOUILLONVILLE LA WOEVRE

BOUVRON LA WOEVRE

CHAMBLEY-BUSSIERES LA WOEVRE

CHAREY LA WOEVRE

COINCOURT ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)

DAMPVITOUX LA WOEVRE

DOMMARTIN-LA-CHAUSSEE LA WOEVRE

EMBERMENIL ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)

ESSEY-ET-MAIZERAIS LA WOEVRE

EUVEZIN LA WOEVRE

FLIREY LA WOEVRE

FOUG LA WOEVRE

GOGNEY ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)

GONDREXON ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)

GRAND-FAILLY LA WOEVRE

GROSROUVRES LA WOEVRE

HAGEVILLE LA WOEVRE

HAMONVILLE LA WOEVRE

IGNEY ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)

JAULNY LA WOEVRE

LAGNEY LA WOEVRE

LANEUVEVILLE-DERRIERE-FOUG LA WOEVRE

LAY-SAINT-REMY LA WOEVRE

LEINTREY ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)

LUCEY LA WOEVRE

MANDRES-AUX-QUATRE-TOURS LA WOEVRE

MANONCOURT-EN-WOEVRE LA WOEVRE

MENIL-LA-TOUR LA WOEVRE

MINORVILLE LA WOEVRE

MOUACOURT ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)

ONVILLE VALLEE DE LA MOSELLE

PAGNY-SUR-MOSELLE VALLEE DE LA MOSELLE

PANNES LA WOEVRE

PETIT-FAILLY LA WOEVRE

PRENY VALLEE DE LA MOSELLE

REILLON ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)

REMBERCOURT-SUR-MAD WOEVRE

REMONCOURT ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)

REPAIX ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)

ROYAUMEIX LA WOEVRE

SAINT-BAUSSANT LA WOEVRE

SAINT-JULIEN-LES-GORZE LA WOEVRE

SANZEY LA WOEVRE

SEICHEPREY LA WOEVRE

SPONVILLE LA WOEVRE

THIAUCOURT-REGNIEVILLE LA WOEVRE

TRONDES LA WOEVRE

VANDELAINVILLE VALLEE DE LA MOSELLE

VANDIERES VALLEE DE LA MOSELLE

VAUCOURT ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)

VEHO ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)

VIEVILLE-EN-HAYE LA WOEVRE

VILCEY-SUR-TREY VALLEE DE LA MOSELLE

VILLECEY-SUR-MAD VALLEE DE LA MOSELLE

VILLERS-SOUS-PRENY VALLEE DE LA MOSELLE

VITTONVILLE VALLEE DE LA MOSELLE

WAVILLE VALLEE DE LA MOSELLE

XAMMES LA WOEVRE

XONVILLE LA WOEVRE

XOUSSE ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)

XURES ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)