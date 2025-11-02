Grippe aviaire : mise en place de mesures de prévention en Meurthe-et-Moselle

Depuis la mi-octobre, le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène entraîne une mortalité significative d’oiseaux sauvages, migrateurs et autochtones, en Meurthe-et-Moselle et dans d’autres départements de la région Grand-Est. Des mesures spécifiques concernent 71 communes.
En conséquence, dans toutes les communes du département, les mesures destinées à protéger les élevages de volailles et d’oiseaux captifs sont d’application obligatoire. Les oiseaux domestiques doivent être mis à l’abri de tout contact avec la faune sauvage, faire l’objet d’une surveillance attentive et des analyses de laboratoire doivent être effectuées en cas de mortalité.
Du 3 novembre au 20 novembre 2025
En outre, dans la zone à risques particuliers mise en place par arrêté ministériel du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène, des mesures particulières sont mises en place. Cette zone comprend 71 communes du département (voir liste en annexe) situées sur les territoires de la Woëvre, du pays des Étangs et de la vallée de la Moselle, qui présentent des zones humides sur le trajet des principaux couloirs de migration et constituent des lieux privilégiés de repos pour les oiseaux.
Les mesures applicables, du 3 novembre 2025 au 20 novembre 2025, sur les 71 communes de cette zone sont les suivantes :
- les activités de pêche et de chasse au gibier d’eau sont suspendues,
- les lâchers de gibiers, transports et utilisations d’appelants sont réglementés ou interdits,
- les activités lacustres et les activités de loisir en pleine nature en dehors des chemins forestiers ou ruraux sont réglementés ou interdits.
Par ailleurs, afin d’éviter des concentrations accrues d’oiseaux migrateurs et la prédation de poissons, il est recommandé de différer les vidanges d’étangs au-delà du 20 novembre.
Enfin, il est interdit, en tout temps et en tous lieux, de ramasser des oiseaux sauvages vivants ou morts et de les transporter. Il est spécifiquement demandé de ne pas s’approcher des oiseaux sauvages et de ne pas les nourrir.
Toute mortalité d’oiseaux sauvages, sans cause évidente, doit être signalée aux maires. Ceux-ci en feront le relais auprès du service départemental de l’Office français de la biodiversité.
Liste des 71 communes concernées
AMENONCOURT ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)
ANDILLY LA WOEVRE
ANSAUVILLE LA WOEVRE
ARNAVILLE VALLEE DE LA MOSELLE
AUTREPIERRE ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)
AVRICOURT ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)
BAYONVILLE-SUR-MAD VALLEE DE LA MOSELLE
BEAUMONT LA WOEVRE
BERNECOURT LA WOEVRE
BOUCQ LA WOEVRE
BOUILLONVILLE LA WOEVRE
BOUVRON LA WOEVRE
CHAMBLEY-BUSSIERES LA WOEVRE
CHAREY LA WOEVRE
COINCOURT ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)
DAMPVITOUX LA WOEVRE
DOMMARTIN-LA-CHAUSSEE LA WOEVRE
EMBERMENIL ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)
ESSEY-ET-MAIZERAIS LA WOEVRE
EUVEZIN LA WOEVRE
FLIREY LA WOEVRE
FOUG LA WOEVRE
GOGNEY ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)
GONDREXON ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)
GRAND-FAILLY LA WOEVRE
GROSROUVRES LA WOEVRE
HAGEVILLE LA WOEVRE
HAMONVILLE LA WOEVRE
IGNEY ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)
JAULNY LA WOEVRE
LAGNEY LA WOEVRE
LANEUVEVILLE-DERRIERE-FOUG LA WOEVRE
LAY-SAINT-REMY LA WOEVRE
LEINTREY ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)
LUCEY LA WOEVRE
MANDRES-AUX-QUATRE-TOURS LA WOEVRE
MANONCOURT-EN-WOEVRE LA WOEVRE
MENIL-LA-TOUR LA WOEVRE
MINORVILLE LA WOEVRE
MOUACOURT ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)
ONVILLE VALLEE DE LA MOSELLE
PAGNY-SUR-MOSELLE VALLEE DE LA MOSELLE
PANNES LA WOEVRE
PETIT-FAILLY LA WOEVRE
PRENY VALLEE DE LA MOSELLE
REILLON ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)
REMBERCOURT-SUR-MAD WOEVRE
REMONCOURT ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)
REPAIX ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)
ROYAUMEIX LA WOEVRE
SAINT-BAUSSANT LA WOEVRE
SAINT-JULIEN-LES-GORZE LA WOEVRE
SANZEY LA WOEVRE
SEICHEPREY LA WOEVRE
SPONVILLE LA WOEVRE
THIAUCOURT-REGNIEVILLE LA WOEVRE
TRONDES LA WOEVRE
VANDELAINVILLE VALLEE DE LA MOSELLE
VANDIERES VALLEE DE LA MOSELLE
VAUCOURT ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)
VEHO ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)
VIEVILLE-EN-HAYE LA WOEVRE
VILCEY-SUR-TREY VALLEE DE LA MOSELLE
VILLECEY-SUR-MAD VALLEE DE LA MOSELLE
VILLERS-SOUS-PRENY VALLEE DE LA MOSELLE
VITTONVILLE VALLEE DE LA MOSELLE
WAVILLE VALLEE DE LA MOSELLE
XAMMES LA WOEVRE
XONVILLE LA WOEVRE
XOUSSE ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)
XURES ETANGS DE MOSELLE (DONT LINDRE)