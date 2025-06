Gaza : Les enfants meurent en silence

La faim est devenue une arme de guerre selon l’ONU qui dénonce un « carnage » systématique alors que des centaines de civils palestiniens meurent en tentant d’accéder à l’aide alimentaire.

Depuis la levée partielle du blocus israélien sur Gaza il y a un mois, une nouvelle tragédie se dessine dans l’enclave palestinienne. Plus de 400 personnes auraient trouvé la mort en tentant simplement d’accéder à des points de distribution d’aide humanitaire, selon Jonathan Whittall, chef du bureau humanitaire de l’ONU pour le territoire palestinien occupé.

« Le simple fait de vouloir survivre est devenu une condamnation à mort« , a déclaré dimanche M. Whittall depuis Deir al-Balah, dans le sud de Gaza, après avoir visité l’hôpital Nasser « débordant de blessés ».

Les témoignages recueillis par les responsables onusiens dressent le tableau d’une violence systématique. Le 18 juin dernier, plus de 60 personnes ont été tuées et des centaines blessées lorsqu’un char a ouvert le feu sur une foule attendant des camions d’aide. Les points de distribution américano-israéliens seraient « délibérément installés dans des zones militarisées », transformant chaque tentative d’approvisionnement en guet-apens mortel.

« Tirs à balles réelles, bombardements, gangs armés, embuscades : tout ce que je viens de décrire est entièrement évitable. Ce sont des conditions créées pour tuer », affirme M. Whittall, qui ne voit plus dans cette situation un enchaînement tragique, mais un véritable système de terreur.

Philippe Lazzarini, directeur de l’UNRWA, l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, partage ce constat alarmant. S’exprimant samedi à Istanbul devant les ministres de l’Organisation de la coopération islamique, il a qualifié le mécanisme d’aide humanitaire d' »abomination qui humilie et avilit des personnes en détresse« .

L’agence, qui assure encore plus de 15.000 consultations médicales quotidiennes, fait face à une crise sans précédent. Au moins 318 membres de son personnel ont été tués depuis le début du conflit, souvent avec leurs familles. Une loi israélienne adoptée en janvier interdit désormais ses activités dans les zones sous contrôle israélien, y compris Jérusalem-Est.

« La situation financière de l’UNRWA est critique. Sans financements supplémentaires, je serai contraint de prendre très prochainement des décisions sans précédent », prévient M. Lazzarini.

Sur le terrain, près de deux millions de personnes sont aujourd’hui concentrées dans moins de 20% du territoire gazaoui. L’UNICEF recense en moyenne plus de 110 admissions pour malnutrition infantile chaque jour depuis janvier. Les hôpitaux sont submergés, les entrepôts de l’ONU vides, l’eau potable quasi inexistante.

Francesca Albanese, Rapporteure spéciale de l’ONU, a dénoncé sur les réseaux sociaux l' »absurdité » de voir « l’État accusé de génocide et de famine chargé de distribuer l’aide », qualifiant cette situation de « camouflage humanitaire ».

Face à cette situation, les responsables onusiens réclament des sanctions, une pression politique accrue et un cessez-le-feu durable conforme aux décisions de la Cour internationale de Justice.

« Ce à quoi nous assistons est un carnage. C’est la faim utilisée comme une arme. Pris dans leur ensemble, ces faits donnent l’impression qu’il s’agit de l’effacement pur et simple de la vie palestinienne à Gaza« , conclut Jonathan Whittall, résumant l’ampleur d’une tragédie qui se déroule sous les yeux de la communauté internationale.

UNRWA:

In Gaza, children are starving. In the past month alone, over 5,000 children were admitted for treatment of severe malnutrition—an increase of nearly 50% compared to April, and a 150% increase compared to February.

The immediate delivery of humanitarian aid is…

— Sameh Ahmed 𓂆 🇵🇸 (@PalPress24) June 24, 2025